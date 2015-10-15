CHP'li Levent Gök: Cumhurbaşkanlığı bütçe harcamasındaki 5 kat artış anlamlı

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Hazine, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın ödeneklerinde artış yaşanırken; Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ödenekleri azaltıldı. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanlığı'nın bütçe harcamasının bir önceki yıla oranla 5 kat artışının anlamlı olduğunu söyledi.

Türkiye, 13 yıl sonra 1 Kasım’da yapılacak erken genel seçim nedeniyle geçici bütçeye doğru yol alırken TBMM’de bu yıl bütçe maratonu yaşanmayacak. 2016 yılı bütçesi TBMM’ye sunulacak ama görüşülmeyecek.

Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 17 Ekim’e kadar Meclis Başkanlığı’na sunulacak ancak komisyonlar oluşmadığı için tasarının görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilmeyecek. 1 Kasım’dan sonra Meclis’e geçici bir bütçenin sunulması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, 2003 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 17 Ekim 2002'de TBMM Başkanlığı'na sunulmuş ancak erken seçim nedeniyle geçerliliğini yitirmişti.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök’ün, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Genel Bütçe uygulamaları verilerine dayanarak yaptığı çalışma, bazı kurum ve kuruluşların ödeneklerinde artış, bazılarında ise azalış olduğunu ortaya koydu. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı’nın başlangıç ödeneği yüzde 37,5, Başbakanlık’ın ödeneği yüzde 83,5, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın ödeneği yüzde 108,2, Milli Savunma Bakanlığı’nın ödeneği yüzde 38,9, İçişleri Bakanlığının ödeneği yüzde 129,3, AB Bakanlığı'nın ödeneği yüzde 59,5, Ulaştırma Bakanlığı’nın ödeneği yüzde 30 artırıldı.

Buna karşılık olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ödeneği yüzde 21,9, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ödeneği yüzde 31,9, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ödeneği yüzde 41,87 oranında azaltıldı. Ödeneği artırılan kurum ve kuruluşların ödeneğinden toplam 47,6 milyar liralık artırıma, ödeneği azaltılan kurumların ödeneğinde ise toplam 25 milyar liralık indirime gidildi.

Bütçe başlangıç ödeneklerinden Milli Eğitim Bakanlığı’nda (13,7 milyar lira), Emniyet Genel Müdürlüğü (5,6 milyar lira) ve Diyanet İşleri Başkanlığının (2,4 milyar lira) indirim yapıldı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, ödeneklerle ilgili verdiği soru önergesinde artırılan ödeneklerle birlikte Cumhurbaşkanlığı toplam bütçe ödeneğinin 545,9 milyon liraya çıkarıldığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığının bütçe harcamasının Haziran 2015’te 54,6 milyon lira olduğunu ifade eden Gök, bir önceki yıla oranla 5 kat artışın anlamlı olduğunu söyledi.