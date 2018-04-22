CHP'li Kuşoğlu: Bahçeli'nin Erdoğan'ı yarım saatte erken seçim için ikna ettiği gerekçe ne?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 'sıkıştırmak' istediğini ileri süren CHP Ankara Milletvekili, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Bülent Kuşoğlu, “Erdoğan’ı yarım saatte erken seçim için ikna ettiği gerekçe ne? Seçim bahane edildi ama bu açıklamanın içinde daha farklı bir şey var" dedi.

"Bahçeli bilmiyor mu ki; kendi ortağı ile anlaşmadan yapacağı açıklamayı Erdoğan kabul etmez, tutup da küçük ortağın peşinden sürüklenen bir duruma düşmez” değerlendirmesinde bulunan Kuşoğlu, son gelişmelerin Erdoğan ile Bahçeli'nin yollarının ayrılmak üzere olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kuşoğlu’nun T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Mehmet Şimşek’in istifasını kadar gitmişti”

Devlet Bahçeli’nin, erken seçim çağrısı yaptığı grup konuşmasında ekonomiyle ilgili sözleri bana da çok enteresan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kısa bir süre önce hem de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i ekonomiye ilişkin yorumu nedeniyle eleştirmişti. Mehmet Şimşek’in istifasına kadar gitmişti bu. Şimdi kendi ortağı (Bahçeli) ekonominin iyi olmadığını döviz, faiz, sıcak para konusunda bir ambargoya uğradığını söylüyor, Türkiye’nin. 2019’a kadar böyle gitmesi mümkün değil, Türkiye yönetilmez durumdadır diyor. Ben açıklamayı diğerlerinden farklı olduğunu düşünmüyorum.

"Bahçeli bilmiyor mu ki..."

Ancak, Bahçeli’nin, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olmasını sağlayan açıklamasını dikkate almak lazım. Bunun üzerine Erdoğan, Gül’ü açıklamak zorunda kalmıştı. Şimdi de sanki öyle bir durum söz konusu. Bu açıklamanın doğrudan seçimle bir ilgisi yok. Seçim bahane edildi ama bu açıklamanın içinde daha farklı bir şey var. Daha farklı olaylar var. Bahçeli bilmiyor mu ki; kendi ortağı ile anlaşmadan yapacağı böyle bir açıklamayı Erdoğan kabul etmez, tutup da küçük ortağın peşinden giden, sürüklenen bir duruma düşmez.



Bu ortaklığın bozulacağını, sıkıntı olacağını gösteriyor. Erdoğan’la yolların ayrılmak üzere olduğunu gösteriyor. Bahçeli’nin açıklaması basit bir seçim olayı değildir. Bir partinin bir hamle yapıp kendisine avantaj sağlayamaya yönelik bir hamlesi değil. Erdoğan’ı yarım saatte erken seçim için ikna ettiği gerekçe ne? Daha büyük bir resmi görmek lazım."