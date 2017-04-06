CHP’li Kuşoğlu: AKP içindeki ayrışma ortaya çıktı

CHP Ankara Milletvekili ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu, anayasa değişikliği referandumu sırasında AKP içindeki ortaya çıkan ayrışmaların erken bir seçime neden olacağını söyledi. Kuşoğlu, “Evet çıkarsa da AKP kendi içerisinde bir ayrışmaya gidecek kendi deyimiyle FETÖ’cüleri, darbecileri ve 'Hayır'cıları ayıklamaya çalışarak tek adama bağlı bir kadro ile bir an önce getirmek isteyecektir” dedi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay "Evet çıkması durumunda 2019 beklenmeden hemen seçime gidilebilir" yorumunu yaptı.

16 Nisan anayasa değişikliği sonrasında erken seçimle ilgili yürüyen tartışmalar konusunda CHP’li Bülent Kuşoğlu ile eski bakan Ertuğrul Günay’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Evet de, hayır da çıksa seçime gidilecek”

Kuşoğlu: Yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve AKP’nin referandum konusunda koyduğu ağırlık konuyu bir güven oylaması noktasına getirdi. ‘Hayır’ çıkması halinde hükümete bir güvensizlik söz konusu olacak ve erken seçime gidilecektir. ’Evet’ çıkarsa da AKP kendi içerisinde bir ayrışmaya gidecek kendi deyimiyle FETÖ’cüleri, darbecileri ve Hayır’cıları ayıklamaya çalışarak tek adama bağlı bir kadro ile bir an önce getirmek isteyecektir.

“Ekonomide yapısal reformlar için güçlü bir hükümete ihtiyaç var”

Kuşoğlu: Evet de hayır da çıksa erken seçime gidilecek. Çünkü ayrışmalar ortaya çıkmış vaziyette bu işin siyasi boyutu. Bir de ekonomik boyutu var. Evet ya da hayır çıkmasının çok önemi yok. Türkiye’nin acilen ekonomide yapısal reformlarını gerçekleştirmesi lazım. Bunun için güçlü bir hükümete ihtiyaç var. Hayır çıkması durumunda hükümet bunu yapamaz, gerçekleştiremez.

“Evet” çıkması durumunda da gideceği kesin olan bir hükümet reformları yapısal reformları yapamaz. Yine erken seçim gerekli hale gelir. İşin uluslararası boyutu var, Suriye’de ki gelişmeler konusunda güçlü bir hükümete ihtiyaç var onun için de erken bir seçim zorunluluk. ‘Hayır’ almış ‘Evet’ almış bir hükümetle de erken seçime gidilecek demektir. Türkiye uluslararası ilişkilerde de çözüm yönelik kararlar alamaz.

Günay: 'Evet' çıkması durumunda 2019 beklenmeden hemen seçime gidilebilir

Ertuğrul Günay: Anayasa oylamasından 'Hayır' çıkması halinde hemen erken seçim olacağını sanmıyorum. Çünkü iktidar moral bozukluğu yaşayabilir ve bu ortamda gidilecek seçimde oyları düşebilir. Ancak, 'Evet!' çıkması durumunda 2019 beklenmeden hemen seçime gidilebilir ve Erdoğan'ın AKP Genel Merkezine oturmasıyla daha itaatkar bir milletvekili listesi yapılabilir. Böylece Erdoğan anayasal olarak elde ettiği tüm yeni imkanları vakit kaybetmeden uygulamaya sokmuş ve egemenliğini perçinlemiş olur.