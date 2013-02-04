CHP'li Küçük: Her gün 138 kadın, 'çay soğuk geldi' diye şiddet görüyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi CHP İstanbul Milletvekili Sedef Küçük, “Resmî rakamlara göre her gün 138 kadın, ‘çay soğuk geldi’, ‘kahvaltı geç hazırlandı’, ‘izinsiz sokağa çıktı’ ve buna benzer bahaneyle kocasından dayak yiyor” dedi.

CHP’li Sedef Küçük, Diyanetten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a, Diyanet İşleri Bakanlığı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinden çekilip çekilmediğini sordu.

2009-2010 ve 2011’de düzenli olarak yapılan etkinliklerin kurumun Web sayfasında ayrıntılı olarak yer aldığına dikkat çeken Küçük, “Ancak, aynı sayfada 2012 yılında Dünya Kadınlar gününe ilişkin bir etkinliğe rastlayamadım. Acaba siteye mi konulmadı? Yoksa yapılmadı mı” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP’li Küçük’e “Bu konuda bir bilgim yok. Baktırayım” yanıtı verdi. Bozdağ, konuyla ilgili Küçük’ü bilgilendireceğini söyledi.

CHP’li vekil, Diyanet’in 2012 yılı etkinliğine ilişkin soruyu TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda gündeme taşıdı. Küçük T24’e, Diyanet’in 200-2011 arasında düzenlediği etkinliklerin yararlı bulduğuna dikkat çekti.

Küçük, 2012’de etkinlik yapılıp yapılmadığı konusunda bakan Bozdağ’ın yanıtını beklediğini söyledi.

Diyanet’in Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun başkanlık yaptığı 2009 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğini Ankara Sincan Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu’ndaki kadın mahkûmlarla geçirdi. 2010 yılında Polatlı ilçesinde görev yapan kadın din görevlileri ile Polatlı Merkez Yatılı Kız Kuran Kursunda bir araya geldiler. Prof. Dr. Mehmet Görmez’in başkan olduğu 2011 yılında, STK temsilcileriyle etkinlik düzenlendi.

Bir günde 138 aile içi şiddet vakası

Türkiye’de resmi verilere göre, bir günde 138 aile içi şiddet vakası yaşanıyor. Küçük, “Her gün 138 kadın, ‘çay soğuk geldi’, ‘kahvaltı geç hazırlandı’, ‘izinsiz sokağa çıktı’ diye veya buna benzer herhangi bir bahaneyle kocasından dayak yemektedir. Bunlar kadına şiddetin sadece emniyet kayıtlarına yansıyan kısmıdır. Bir de bu şiddetin resmî rakamlarda görünmeyen kısmı vardır ki, belki binlerle ifade edilebilir” dedi.