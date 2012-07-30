CHP'li Köktürk: Açlık sınırının altında kaç kişi var?

Hülya KARABAĞLI/ANKLARA

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Başbakan Tayyip Erdoğan’a yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde TÜRK-İŞ’in araştırmasına dikkat çekti ve “ Açlık sınırı’ olarak tespit ettiği 919 bin 48 lira ve altında ücret alan kişi sayısı nedir? ‘Yoksulluk sınırı’ olarak tespit ettiği 2bin 995 lira ve altında ücret alan kişi sayısı nedir?diye sordu. Köktürk, “Ekonomik yetersizlikler sonucu ülkemizde ‘zekât verilmesi’ zorunlu aile ve kişi sayısı nedir?” dedi.

“Rakamlara bakıldığında dar gelirli ailelerin gelirlerinin yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamaları bile karşılayabilecek düzeyde olmadığı açıktır” diyen Köktürk’ün soruları şöyle:

- Ülkemizdeki (kamu ve özel sektör çalışanları ile emekli yurttaşlarımız dâhil) TÜRK-İŞ’ in;

a) ‘Açlık sınırı’ olarak tespit ettiği 919,48 lira ve altında ücret alan kişi sayısı nedir?

b) ‘Yoksulluk sınırı’ olarak tespit ettiği 2.995.04 lira ve altında ücret alan kişi sayısı nedir?

- Ülkemizde Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen net 701.14 lira ücret alan kaç yurttaşımız bulunmaktadır? Asgari ücretle çalışanların tüm çalışanlara oranı nedir?

- Ülkemizde bugün (30 Temmuz 2012) itibariyle işsiz ya da işini kaybetmiş kişi sayısı nedir?

-Diyanet İşleri Başkanlığı Dini İşler Yüksek Kurulu geçmişte yaptığı açıklamalar dikkate alındığında, ekonomik yetersizlikler sonucu ülkemizde ‘zekât verilmesi’ zorunlu aile ve kişi sayısı nedir?