CHP'li Koç'tan Millet İttifakı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "Hakkı hukuku yerle yeksan edenlere karşı, hakkı adaleti savunmak için bu Millet İttifakı kuruldu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Beypazarı ilçesindeki seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, CHP'li 15 milletvekilinin katılımıyla İyi Parti'nin 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine katılma hakkını elde ettiğini hatırlattı.

İYİ Parti'nin seçim dışında bırakılmaya çalışıldığını söyleyen Koç, bu planın CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bozulduğunu söyledi.

Koç, daha sonra CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Millet İttifakı kapsamında bir araya geldiğini anımsatarak, "Onun için şu afişin altındayız bu gün. Bu afişin adı önemli. Bu afişin adı 'Millet İttifakı'. Millet sözü hiçbir zaman bugünkü bu 4 siyasi partinin bir araya gelmesi kadar anlamlı olmamıştır" diye konuştu.

Millet İttifakı hakkında bilgiler veren Koç, "Satıp savmalara karşı bu ülkenin her taşını korumak için Millet İttifakı kuruldu. Hakkı hukuku yerle yeksan edenlere karşı, hakkı adaleti savunmak için bu Millet İttifakı kuruldu. Hiç kimse 2-3 kişinin şikayetiyle işinden, evinden, aşından, eşinden olmasın. Bütün derdimiz bu." dedi.