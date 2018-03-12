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CHP'li Kayışoğlu'ndan, istismar ve şiddete dikkat çekmek için yürüyen kadınlara destek

BURSA, (DHA)- CHP Bursa Milletvekili, TBMM Kâtip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, çocuk ve kadınlara istismar ile şiddete ve hayvan tecavüzlerine dikkat çekmek için 3 Mart’ta Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüşe geçen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz’e

12 Mart 2018 19:15

BURSA, (DHA)- CHP Bursa Milletvekili, TBMM Kâtip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, çocuk ve kadınlara istismar ile şiddete ve hayvan tecavüzlerine dikkat çekmek için 3 Mart’ta Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüşe geçen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz’e destek verdi. Kayışoğlu, kadınlarla birlikte yürüdü.
Çanakkale\'de yaşayan Dilek Taş (46) ve Hülya Kurt (43) ile Kocaeli\'de yaşayan Nursel Karagöz (46), Türkiye\'de yaşanan çocuk ve kadınlara istismar ile şiddete ve hayvan tecavüzleri ile doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla 3 Mart\'ta Ankara\'ya doğru yürüyüşe geçti. Taş, Kurt ve Karagöz, yürüyüş güzergâhındaki Bursa\'ya yaklaştı. Hazırladıkları 9 maddelik dilekçe ile yola çıkan ve 40 gün boyunca yolda toplayacakları imzaları Ankara\'da TBMM\'ye teslim edecek kadınları, CHP Bursa Milletvekili, TBMM Kâtip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu karşıladı.
Üç kadına yürüyüşte eşlik eden Kayışoğlu, \"Sadece acı olaylar yaşandığında değil, yaşanmadan da kamuoyunda duyarlılık yaratmak için Çanakkale’den Ankara’ya yürüyen üç kadın arkadaşımıza bu çabaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Bugün yanlarında olmak istedim. Bu nedenle Bursa’ya yaklaşırken onları karşılayarak, onlarla olduğumuzu iletmeyi arzu ettim\" dedi.
TBMM’de çocuk istismarının önlenmesi için kurulan komisyonunun da üyesi olan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, \"Son yaşanan olaylardan sonra iktidarın harekete geçmesi önemlidir; ancak bu komisyon aşamasında defalarca dile getirdiğimiz halde sözlerimiz hep karşılıksız kaldı. Bizler, defalarca söyledik, \'Meclis’te çocuk ve kadına dönük istismar konusunda sürekli bir komisyon kurulmalı ve bu komisyon sürekli olarak çalışmalı\' dedik. Ancak, dinletemedik. Daha fazla geç kalınmaması için sadece cezai yaptırımlar değil, eğitim konusunda da önemli adımlar atılmalı. İktidarın oluşturduğu komisyonun çalışmalarına dönük duyumlarda, rehber öğretmen sayısının artırılacağı söyleniyor. Bu önemli bir gelişme ama 10 Kasım 2017’de rehber öğretmenlere dönük yayınlanan yönetmelik de ortadan kaldırmalılar. Yoksa rehber öğretmen sayısının artmasının bir önemi olmayacak\" diye konuştu.

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