CHP'li Kaya: Son iki yılda 42 öğretmen atanamadığı için hayatına son verdi

CHP Parti Meclisi Üyesi (PM) Yıldırım Kaya, her yıl binlerce mezuna rağmen 500 bine yakın öğretmenin atama beklediğini ve işsizlik nedeniyle girdikleri bunalıma girerek hayatlarına son verdiğini söyledi. Kaya, 2017 itibariyle atanamadığı için intihar eden öğretmen sayısının 42, bugüne kadar ise 50’ye yakın olduğunu belirtti. Atanamayan öğretmenlerin durumları ve intihar vakalarının araştırılması için CHP’nin çeşitli tarihlerde verdiği iki adet önerge reddedilmişti.

Atanamayan öğretmen intiharlarına ilişkin CHP’li Yıldırım Kaya’nın T24’e değerlendirmesi şöyle:

16 Nisan 2018 günü Aydın‘da yaşayan Sosyal Bilimler Öğretmeni 25 yaşındaki Merve Çavdar, depresyon haplarını içerek intihar etti. 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmenliğinden mezun olan Çavdar'ın atanmasının gerçekleşmediği ve işsizlik nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü. Bu acı sonu yaşayan sadece Merve öğretmen değil. Bugüne kadar 50’ye yakın atanamayan öğretmen intihar etti. 2017 itibariyle atanamadığı için intihar eden öğretmen sayısı 42.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni 33 yaşındaki Alim Koç, ataması yapılmadığı için intihar etti.

Bursa’nın Gemlikİlçesi’nde oturan 26 yaşındaki Esra Temur evde bulunan ruhsatsız tabanca ile başına bir el ateş ederek intihar etti.

Coğrafya öğretmenliği mezunu Elif İşler atanamayınca intihar etmişti.

İzmir’in Çiğli İlçesi’nde 27 yaşındaki coğrafya öğretmeni İbrahim Yeşilbağ’ın, kullanmadıkları gecekondu evinde tavana asılı cesedi bulundu.

İzmir'de yaşayan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki İsa Erdoğan, yazdığı notu sosyal medya hesabından yayınladıktan sonra intihar etti.

500 bine yakın öğretmen atama bekliyor

Her yıl binlerce yeni mezun öğretmen var anacak hepsi işsiz, atanamıyor, mesleğini yapamıyor!