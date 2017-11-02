CHP'li Kaya: Gazi İrfan Bayar, yargısız infaza isyan ederek intihar etti

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya, Kastamonu\'da tabanca ile kendini vurarak canına kıyan 35 yaşındaki Gazi İrfan Bayar\'ın, müfettişlerin hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması başlatması üzerine yaşamına son verdiğini iddia etti.

Gazi İrfan Bayar, geçen 27 Ekim\'de işçi statüsünde çalıştığı Katamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesinde, 37 KD 171 plakalı otomobilinin içinde tabanca ile kendisini vurarak yaşamına son verdi. CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya, evli ve 2 çocuk babası Bayar\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından parti binasında basın toplantısı düzenleyen Kaya, Jandarma Uzman Çavuş İrfan Bayar\'ın, 1997 yılında Kuzey Irak\'ta gazi olduktan sonra Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde işçi olarak çalışmaya başladığını, 2011 yılında oğlu Efe\'yi kentte özel bir koleje kayıt ettirmek istediğini, ancak okulun, kontenjan dolu olduğu gerekçesiyle kabul etmediğini söyledi. Devreye giren İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün, Gazi İrfan Bayar\'ın oğlu Efe\'yi cemaatin kolejine kaydettirdiğini söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

\"İrfan Bayar, 2 hafta önce yapılan FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara\'ya ifadeye çağrılıyor. Kendisini sorgulayan müfettişe, \'O okula oğlumu devletimin kontenjanından gönderdim. Benim FETÖ\'ye üyeliğim, irtibatım ve iltisakım yok\' diyerek kendini savunuyor. Bu olaydan sonra, \'Devletim beni vatan hainleriyle nasıl aynı kefeye koyabilir?\' diyerek bunalıma giriyor. Ve 27 Ekim\'de çalıştığı kurumun bahçesinde, arabasının içinde ruhsatlı silahıyla intihar ediyor. İrfan Bayar; 12 yaşındaki oğlu Efe\'yi, 9 yaşındaki kızı Şevval Eylül\'ü ve tüm sevdiklerini ardında bırakarak, yargısız infaza isyan ederek intihar ediyor.\"

\"İrfan Bayar\'ın katili kim?\" diye soran Kaya, şöyle devam etti:

\"FETÖ\'nün okullar, üniversiteler, yurtlar açmasına izin verenler mi? Teşvik edenler mi? Parsel parsel arsa verenler mi? Efe\'yi FETÖ\'nün okuluna kaydettirenler mi? İnsanları FETÖ\'nün kucağına itenler mi? Katil kim? Hepsi mi? Biz, gerçek sorumlulardan hesap sormaya söz veriyoruz. FETÖ\'yü devletin kılcal damarlarına kadar yerleştirenlerden, çocuklarımızı FETÖ\'nün yurtlarına, okullarına mahkum edenlerden hesap soracağız. Biz Efe\'ye de, Şevval Eylül\'e de sahip çıkacağız. Çocuklardan intikam alan, \'Ağaç kabuğu yesinler\' diyen anlayışı mahkum edeceğiz. Tarihin çöplüğüne gömeceğiz. FETÖ\'nün okulları, yurtları, üniversiteleri için parsel parsel arsa verenler, istifa ederek kurtulamayacaklar. AKP, bugüne kadar ne gazilere ne de şehitlere sahip çıktı. Dini, siyasete alet ettikleri gibi, şehit ve gazilerimizin üzerinden de siyaset yapmaya devam ediyor. Bu yüzdendir ki şehitler arasında da ayrım yaptı.\"

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