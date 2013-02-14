CHP'li Kart: Hava Kuvvetleri'nde 280 kişi istifaya mı zorlandı?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı-Hava Üsleri bünyesinde Konya’da görevli 80 kişi, diğer Hava Üslerinde ise 200 kişi; 3-4 saat ile 9 saat arasında sorgulamaya tâbi tutulmuşlar; mesai saatleri dışındaki sosyal hayatları, tümüyle özel hayata ilişkin görüntülü olarak kendilerine gösterilmiştir” dedi.

Atilla Kart, Hava Kuvvetleri’ndeki “özel hayat” sorgulamasını Meclis gündemine taşıdı. Kart, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, askerlere, “28 Şubat’a kadar emekli olun ya da istifa edin mi” denildi diye sordu.

Soruşturma geçirenlere 28 Şubat’a kadar emekli olmaları ya da istifa etmeleri yönünde baskı kurulduğuna dikkat çeken Kart, sözü edilen soruşturma süreçleriyle birlikte, Hava Kuvvetlerinden mesai saatinde arayan yetkililer, isim ve rütbelerini belirtmeden şifahi olarak, sorgulaması yapılan kişilere, “28 Şubat tarihine kadar emeklilik talebinde bulunmaları ya da istifa etmeleri, aksi takdirde ilişiklerinin kesileceğini” ifade ederek, tehdit ve şantajda bulunmuşlardır” dedi.

‘İtibarsızlaştırmaya maruz kalmamak için istifa dilekçeleri verdi’

CHP’li Kart, bu uygulamamalar karşısında “Birçok kişi; aile bütünlüklerinin bozulmaması ve itibarsızlaştırmaya maruz kalmamak için, emeklilik ve istifa dilekçelerini vermişlerdir” dedi.

‘Devlet içinde bazı odaklar nüfuzunu kötüye kullanıyor’

Önerge gerekçesinde, “Devlet içinde görevli bazı odaklar, devlet nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle; kamu görevlilerinin bir bölümüne yönelik olarak ‘özel hayatları’ üzerinden, ‘tehdit, şantaj, karalama’ yöntemleriyle ayırımcılık yapmakta ve yılgınlık yaratmaktadır” dendi.

‘Somut bilgi ve bulgularımız var’

‘Tarafımıza ulaşan somut bilgi ve bulgulara göre’ diyen Kart’ın bakan Yılmaz’a soruları ve değerlendirmeleri şöyle:

- Bu Kişiler tedirgin ve endişe içindedirler. Şantaj ve tehdit konusu yapılan görüntüler ve iddialar, özel hayatlarıyla ilgili olduğundan, bu durumu hiç kimseyle paylaşamamaktadırlar. Teşhir yoluyla itibarsızlaştırılacakları endişesi içindedirler. AKP İktidarları döneminde sıkça uygulanan ayırımcı ve yargısız infaz boyutlarına varan keyfi uygulamaların, Hava Kuvvetleri bünyesinde de tertipli ve bilinçli bir şekilde sürdürüldüğü görülmektedir.

-Ayırımcı uygulamalara ve nefret söylemlerine yol açan, bu sürecin sorumlusu olan Siyasi İktidar ve Başbakan’ın, ortaya çıkan haksızlık ve mağduriyetlerden dolayı sızlanmaları ya da şikayetçi olmalarının, böyle bir izlenim yaratmalarının hiçbir inandırıcılığının olmadığını yeri gelmişken ifade ediyoruz.

‘Ayrımcılık, bölücülük ve nefret söylemi’

-Toplumsal barışı tehdit eden, Kurum’ların işlevini kaybetmesine yol açan bu ihlâlleri neden himaye ediyorsunuz? Bu güne kadar herhangi bir inceleme ya da soruşturma yaptırdınız mı? Yukarıda anlatımı yapılan vahim iddia ve bulgular karşısında, komutanlık bünyesinde idari ve adli süreci başlatacak mısınız?

-Ayırımcılık, bölücülük ve nefret söylemi anlamına gelen bu tür uygulamalar sonucunda; Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde son 6 ayda emeklilik ve istifa dilekçelerini veren Subay, Astsubay sayısı nedir? Bu kişiler hakkında son 2 yıl içinde herhangi bir disiplin soruşturması yapılmış mıdır? Haklarında herhangi bir ceza uygulanmış mıdır?