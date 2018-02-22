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Ekonomi

CHP'li Karaca: 300 koyun yerine şartsız 30'ar koyun verilsin

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından açıklanan 300 koyun projesini eleştirerek, "300 koyun yerine şartsız 30'ar koyun verilsin" dedi

22 Şubat 2018 21:34

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından açıklanan 300 koyun projesini eleştirerek, \"300 koyun yerine şartsız 30\'ar koyun verilsin\" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve Parti Meclis Üyesi Ali Öztunç, Çorum\'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Parti binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde görüşülen torba yasanın içerisinde bulunan 300 koyun projesini eleştirerek, projenin zengini daha da zenginleştireceğini ifade etti. Köylerdeki vatandaşların proje şartlarını yerine getirmesinin zorluğuna dikkat çeken Karaca, şunları söyledi:
\"Meclis\'te bir torba yasa görüşülüyor. Bu torba yasa içerisinde, meraların rantiyeye peşkeş çekilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Ardından Bakan Fakıbaba, \'Köylümüze 300 koyun vereceğiz, köylümüzü kalkındıracağız ve alım garantisi vereceğimiz bu koyunlarla hayvancılığı teşvik edeceğiz\' dedi. 300 koyun yerine şartsız 30\'ar koyun verilsin. 300 koyun meselesini biraz açmak istiyorum. Şartları var. Diyor ki köylü vatandaşımıza vereceğiz ama bunu barındıracak bir barınak yapacak, 300 koyunun karnını doyuracağı, ekim, dikim yapacağı tapuları gösterecek. Bu şartları kim taşır? Her türlü ekonomik yoksulluğa rağmen kullandığı mazot üzerinden rantiyeciye ödenen paraların vergilerini ödeyen köylümüz, 300 koyunun besleneceği tarlanın tapusunu gösterip, barınacağı barınağı yapar mı? O zaman Fakıbaba’nın müjdesi, yine zengin olanı zenginleştirecek ama köylüye bir gram faydası olmayacak. Köylüler üzerinden yandaşlarına ülkenin kaynaklarını yeniden peşkeş çekecekleri bir projedir.\"

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