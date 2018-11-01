CHP'li Karabıyık: İznik Ayasofya Camii'ne takılan cam kapı ne zaman kaldırılacak?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Bursa’nın İznik ilçesindeki tarihi Ayasofya Camii’ne cam kapı ve buzlu cam takılmasını TBMM gündemine taşıdı. Karabıyık, “Cam kapı ve buzlu camlar ne zaman kaldırılacak?” diye sordu.

"Camii AVM görüntüsüne kavuşturuldu"

İznik Ayasofya Camii’nde yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında cam kapı ve buzlu camlar takılması ile İznik’in tam ortasında, surlarla çevrili kentin tüm yollarının kesiştiği yerde bulunan İznik Ayasofya Camii’nin AVM görüntüsüne kavuşturulduğunu savunan Karabıyk, “Bu durumun etkisiyle İznik’e yapılan turistik ziyaretlerde azalmalar meydana gelerek İznik’in tarihi ve turistik yapısı bozulmuştur” dedi. CHP'li vekil verdiği soru önergesiyle Bakana "Hatalı restorasyonun düzeltilmesi planlanıyor mu? Cam kapı ve buzlu camlar ne zaman kaldırılacak?"diye sordu.

787 yılında, Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı, 7'nci Konsül'ün toplandığı Ayasofya Kilisesi, 1331'de Orhan Gazi'nin İznik'i fethetmesiyle camiye çevrildi. Daha sonra müze olarak hizmet verilmeye başlanan Ayasofya Camii, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kararıyla 2007 yılında restorasyon kapsamına alındı.Tarihi yapı, 6 Kasım 2011 tarihinde Kurban Bayramı'nın 1'inci günü minaresinden sabah ezanı okunup, bayram namazı kılınmasıyla tekrar cami olarak kullanılmaya başlandı. Erken Bizans Dönemi'nde inşa edilmiş kilise yapısı olan ve bir dönem Ortodoks mensuplarının hacı olmak için geldiği; ancak cami olarak kullanılmaya başlanmasıyla bu özelliğini kaybeden 1700 yıllık Ayasofya Orhan Camii'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında girişe cam kapı, pencerelere de buzlu cam takılması tepkilere neden oldu.