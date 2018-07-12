CHP'li Karabat: Yeni kabine pahalıya mal oldu

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kabine açıklandıktan sonra en ağır bilanço ekonomide ortaya çıktığını, Türk hisse senetlerinin yüzde 3, banka hisse senetlerinin ise, yaklaşık yüzde 4 oranında düştüğünü söyledi. Türk lirasının da dolar karşısında kabinenin açıklanmasını izleyen saatlerde ise yaklaşık yüzde 4 değer kaybettiğini ifade eden Karabat, “Kısacası bu kabine daha işbaşı yapmadan ülkeye ağır bir bedel ödetti” dedi.

CHP’li Karabat, ekonomide zaten sıkıntılı olan tablonun yeni kabine ve yeni sistemin uygulamalarıyla daha da kırılgan hale geldiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Yeni Sitem diye ilan ettikleri durum aslında 2 yıldır yaşadığımız OHAL hukuksuzluğundan başka bir şey değil. Bu kabine açıklanır açıklanmaz, özellikleri ve yeterlilikleri itibariyle kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Özellikle hastane zinciri sahibi Fahrettin Koca’nın Sağlık Bakanı yapılması, Özel okul sahibi Prof. Dr. Ziya Selçuk’un Milli Eğitim Bakanı olması Turizm şirketi sahibi Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanı olması, önceki dönem hangi vasıfla Enerji Bakanı yapıldığı belli olmayan Berat Albayrak’ın bu sefer de Hazine ve Maliye Bakanı yapılması akıllarda ciddi sorular ve kaygılar yaratmıştır. Uluslararası piyasalarda AKP Genel Başkanı’nın, TC Hazinesini adeta şahsi hazinesi gibi yönetip yönlendirmek istediği izlenimi ağır basıyor. Kabine açıklandıktan sonra en ağır bilanço ekonomide ortaya çıktı, Türk hisse senetleri yüzde 2 -3, banka hisse senetleri ise yaklaşık yüzde 4 düştü. Türk lirası da dolar karşısında kabinenin açıklanmasını izleyen saatlerde yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Kısacası bu kabine daha işbaşı yapmadan ülkeye ağır bir bedel ödetti”.