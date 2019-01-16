CHP'li Karabat: "Basın kartı meslek örgütleri ve sendikalarca verilmelidir"

14 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren, Sarı Basın Kartı düzenlemesine tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat konuyu yazılı bir önergeyle TBMM gündemine taşıdı. Basın kartının verilmesine ilişkin usül ve esasların düzenlendiği karar üzerine Karabat, "basın özgürlüğüne bir darbe" eleştirisi yaptı. Karabat, basın kartının devlet tarafından değil, meslek örgütleri ve sendikalar tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Sarı basın kart meslek örgütleri ve sendikalarca verilmeli”

Birgün'de yer alan habere göre, basın özgürlüğünün demokrasinin olmazsa olmaz bir koşulu olduğunu hatırlatan Karabat, “Demokratik ülkelerin hiçbirinde basın kartı devlet tarafından verilmez. Basın kartı meslek örgütleri ve sendikalarca verilmelidir. Bu demokrasinin gereğidir” dedi.

AB ile üyelik aşamasında en temel sorunlardan birinin basın özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler olduğunu hatırlatan Karabat: “15 Temmuz darbe girişiminin ardından, birçok gazetecinin yıllarca bu sektörde çalışarak elde ettikleri basın kartları ne yazık ki keyfi bir şekilde iptal edilmiştir. Yapılan son düzenleme ile artık OHAL ve KHK’lara gerek duyulmaksızın basın kartlarının iptali daha da kolaylaştırılmıştır. Yıllardır cezaevlerinde tutuklu gazeteciler için: ‘Onlar gazeteci değil, terör örgütü üyesi’ tezini savunan iktidar, basın kartlarını iptal ederek bu savını güçlendirme yolunu seçmiştir. Ancak bilinmelidir ki gazetecilik devletin icazetiyle yürütülecek bir meslek değil, etik kurallar ve vicdan üzerine kurulmuş bir meslektir” dedi.

Karabat’ın önergesinde yer alan bazı sorular şöyle:

-Sarı Basın Kartları Yönetmeliği değiştirilirken herhangi bir meslek birliğinin ya da gazeteci sendikasının görüşü alınmış mıdır?

-Basın sektöründe örgütlü kimi sivil toplum örgütleri, gazeteciliğin resmi gazete yayıncılığına, gazetecilerin de sarayın memuruna dönüştürülmek istendiğini öne sürmüştür, bu değişikliğin basın özgürlüğünü zedeleyeceği görüşüne katılıyor musunuz?

-Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) gibi saygın meslek örgütleri bu düzenlemeyi eleştirmiş ve antidemokratik olarak değerlendirmiştir. Bu anlamda eleştiriler doğrultusunda yönetmelikte değişikliğe gidilmesi düşünülmekte midir?

-Hükümet’e, “muhalif” gördüğü gazeteci sendikaları ve meslek örgütlerini gerekçe belirtmeksizin “komisyon” dışında bırakabilme yetkisi verilmesini demokratik buluyor musunuz?

Sarı Basın Kartları Yönetmeliği’nin Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerde olumsuzluk yaratabileceğini düşünüyor musunuz?

-Ülkemizde toplam sarı basın kartı sahibi kişi sayısı kaçtır?-Ülkemizde kamu personeli ya da bürokrat olup sarı basın kartı sahibi olan kişi sayısı kaçtır?

Ne olmuştu?

14 Aralık 2018'de basın kartlarına ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kartın verileceği kişilerde aranan şartlar ve iptal edileceği hallerin belirtildiği kararla iptaller kolaylaştırılmıştı. Yönetmeliğin iptalle ilgili kısmına, "Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi" maddesi eklenmişti. Gazetecilik meslek örgütlerinden DİSK'e bağlı Basın İş Sendikası sarı basın kartının gazetecilik ruhsatı olmadığını kaydederek "Meslek örgütleri birlikte ilkeler belirlemeli ve bir komisyon oluşturmalı. Basın kartları bu komisyon tarafından verilmeli" demişti.