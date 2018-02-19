CHP'li Kaftancıoğlu: En az 5 puan farkla İstanbul'u alacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının hortumlandığını belirterek, "Bizler halkımıza gerçekleri anlatmaya devam ettiğimizde en az 5 puan farkla İstanbul'u alacağız" dedi.

Toplumsal Sözleşme Platformu, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 'OHAL Değil Demokratik Yönetim' konulu bir panel düzenledi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu konuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP'li Kaftancıoğlu, OHAL'in topluma olan etkilerini kadına yönelik şiddet olaylarında yaşanan artış üzerinden anlattı.

Türkiye'de OHAL ilan edildiği günden beri kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin artış gösterdiğini söyleyen Kaftancıoğlu, "Bu dönemde 5406 kadınımız cinayete kurban gitti. Eşi ve eski eşi tarafından fiziksel şiddete uğrayanların oranı yüzde 39. Yaşadıklarını anlatamayan kadınların oranı yüzde 48. Bu rakamlar, OHAL'de ne halde olduğumuzu göstermeye yetiyor" dedi.

"OHAL değil demokratik yönetim için..."

OHAL'in kaldırılması ve parlamenter sistemin yeniden hayata geçirilmesi için yerel seçimlerin çok önemli olduğunu ifade eden Kaftancıoğlu, "OHAL değil demokratik yönetim için olmazsa olmazımız 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saraydan alıp halka vermektir" dedi.

İstanbul'un 11 bakanlıktan daha büyük bir bütçeye sahip olduğunu fakat bütçenin halk için harcanmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alarak onların yarattığı bu hortumları keseceğiz"

"Size tek bir örnek vereceğim. Kendilerince yollara çizgiler çekerek park sorunu çözdüler. Adına da İspark dediler. İspark'ın 2014-2016 yılları arasında tam 700 milyon cirosu var. Böylesine büyük bir ciroya sahip İspark, yalnızca İstanbul'un 3. bölgesindeki 95 otoparkından 55'inde zarar ettiğini açıkladı. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alarak onların yarattığı bu hortumları keseceğiz. Onların kendi ceplerine bağladığı hortumları keserek ürettiğimiz artı değeri yeniden halka vereceğiz. Hep soruyorlar ya kaynak nereden bulacaksınız diye. Kaynaklar, İstanbul'da yüzde 1'i bile olmayan mutlu azınlık için kullanılıyor. Bizler halkımıza bu gerçekleri anlatmaya devam ettiğimizde öyle 1-2 puanla değil en az 5 puan farkla İstanbul'u alacağız."