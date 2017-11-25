CHP'li kadınlardan 'şiddet' açıklaması

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, CHP İzmir İl Kadın Kolları üyesi kadınlar, \'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' kapsamında basın açıklaması yaparak, kadına yönelik şiddetin önlenmesini istedi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan CHP İzmir İl Kadın Kolları üyesi yaklaşık 50 kadın, \'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' nedeniyle açıklama yaptı. Grup adına konuşan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, \"Kadın ve çocuklarımızın yılın 365 günü yaşadıkları şiddeti bizler sadece bugün değil şiddet yaşadıkları her gün yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Ülkemizde son yıllarda kadına olan şiddet maalesef ki atmıştır. Kadına yönelik şiddet pek çok nedenle ve şekilde gerçekleşmektedir. Cinsel saldırıya uğrayan kadınlardan çoğu korku ve mahalle baskısı gibi nedenlerle şikayetçi bile olamamaktadır\" dedi. Basın açıklaması ardından Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi 10 kadın, şiir okudu.

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