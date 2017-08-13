CHP'li kadınlardan müftü nikahına protesto

İzmir Güzelbahçe'de CHP'li kadınlar, müftülüklerde nikah kıyılmasını protesto etmek amacıyla Gece Pazarı'nda toplanıp basın açıklaması yaptı.

CHP Güzelbahçe Kadın Kolları Başkanı Menekşe Işın, "Türkiye'nin gündeminde çok acil çözülmesi gereken sorunlar var iken, iç ve dış borçların trilyon dolarlara yaklaştığı, işsizliğin, aşsızlığın had safhaya ulaştığı, terörün her gün yüreklerimizi kasıp kavurduğu, basının ve bilimin hapsedildiği bir süreçte; yapılacak hiçbir iş kalmamış gibi, iktidar nikahı kimin kıyacağı ile uğraşmaya başladı.

"Biz kadınlar her gün öldürülüyoruz"

İktidarın müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısını gündeme getirmesi, yaşamakta olduğu çöküşü sistematik tehditlerle bertaraf etmeye çalışmasıdır. Biz kadınlar her gün öldürülüyoruz. Her gün tacize, tecavüze ve şiddete uğruyoruz. Çalışma haklarımız elimizden alınıyor. Özgürlüklerimiz gasp ediliyor.Tek sorunumuz, evlenme akdinin müftü aracılığıyla yapılması mıdır? Mevcut şartlarda, ülkemizde evlendirme memuru sayısında bir sorun yoktur. Buna rağmen müftülüklere de bu yetkinin verilmesi sosyal hayata dini tahakkümün dayatılması içindir.

Türkiye'de çocuk istismarı ve tecavüzlerin büyük çoğunluğunun dini nikah kisvesi altında yapıldığı düşünüldüğünde bu tasarının nasıl bir gaflet olduğu görülecektir.12 yaşında imam nikahına ve çocuk gelinlere izin vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirten CHP Kadın Kolları Başkanı Menekşe Işın, "Evlilik akdinin müftülükler tarafından yapılmasının önünün açılması din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmasıdır. Bu da laiklik ilkesine aykırıdır. Laikliğe açılan her gedik toplumsal kutuplaşmayı derinleştirecektir" diye konuştu.

Kadınlar daha sonra hep birlikte "Türkiye laiktir laik kalacak", "Medeni kanuna sahip çık", "Müftülüklerde nikah kıyılmasına hayır" şeklinde slogan attı.