CHP'li kadınlardan dini sohbet açılımı

T24- CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Çetin, CHP'li kadınların dinden uzak olmadıklarını kendisinin de Kuran-ı Kerim'in okunup hatim indirilen toplantılara katıldığını belirtti. Çetin, CHP'li kadınların "yakın zamanda bu dini toplantılarına katılacaklarını" söyledi.



CHP'nin yeni Parti Meclisi üyesi ve Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Çakmak'ın, “Fethullah Gülen bir fenomendir, bilgedir” sözlerinin yankısı sürerken, bir açıklama da CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Çetin'den geldi. Çetin, kadınların evlerde Kuran okuyup, dini sohbet ederek gerçekleştirdikleri rutin toplantılara katılacaklarını söyledi.



Partideki kadınlarının dine uzak olmadığını kaydeden CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Çetin, “CHP'li kadınlar uzaydan gelmedi. Dini toplantılar bize uzak değil. Daha önce Yeşilyurt semtinde otururken bu tür toplantılara katıldım. Orada Kuran okuyorlar, hatim indiriyorlar. Ardından çay eşliğinde dini sohbet yapıyorlar. Ben buralara giderim, gocunmam. CHP'li kadınlar dine uzak değil. Yakın zamanda bu tür toplantılara katılacağız ve orada partimizin kadın söylemlerini, yoksulluk ve yolsuzluğu yenme politikalarını anlatacağız” diye konuştu.



‘CHP'li kadınlar takkiye yapıyor’





AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nesrin Ulema ise CHP'li kadınların İzmir'de evlerde dini sohbetlere katılma kararıyla takiyye yaptığını öne sürdü. Ulema, “Biz neysek o olmalıyız. O şekilde seçmene ulaşmalıyız. Kendimizi doğru tanıtmalıyız. CHP'nin bu yaptığını takiyye olarak görüyorum. Bugüne kadar ulaşmayıp şimdi böyle bir çaba içine girdiyseniz, inandırıcılığınızı kaybedersiniz” dedi.