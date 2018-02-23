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CHP'li kadınlardan çocuk istismarlarına karşı sessiz eylem

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, CHP'li kadınlar, çocuk istismarlarını ve kadına yönelik şiddeti protesto etti

23 Şubat 2018 17:05

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, CHP\'li kadınlar, çocuk istismarlarını ve kadına yönelik şiddeti protesto etti. Ellerinde dövizler taşıyan kadınlar, \'Çocuk istismarı suçtur\' ve \'Kadına şiddet suçtur\' yazılarıyla kapladıkları kitapları okuyarak, sessiz eylem yaptı.
CHP Kocaeli Kadın Kolları üyeleri, çocuk istismarlarını ve kadınlara yönelik şiddeti protesto etti. İzmit Yürüyüş Yolu\'nda toplanan kadınlar, ellerinde \'Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundayız\', \'Çocuk susar ama sessiz kalamazsın\', \'Minik bedenimin sesi ol\' ve \'Kadına şiddete hayır\' yazılı dövizler taşıdı. Kadınlar, İzmit\'in en kalabalık noktasında, \'Çocuk istismarı suçtur\', \'Kadına şiddet suçtur\' yazılarıyla kaplanan kitapları okuyarak, yaklaşık 20 dakikalık sessiz eylem gerçekleştirdi.

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