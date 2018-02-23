T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li kadınlardan çocuk istismarına tepki eylemi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - CHP Zonguldak Kadın Kolları üyeleri, çocuk istismarına tepki için 'Çocuk istismarı suçtur' ve 'Kadına şiddet suçtur' yazılarıyla kaplı kitapları sokaklarda ve halk otobüslerinde okuyarak, farkındalık oluşturmaya çalıştı

23 Şubat 2018 18:52

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - CHP Zonguldak Kadın Kolları üyeleri, çocuk istismarına tepki için \'Çocuk istismarı suçtur\' ve \'Kadına şiddet suçtur\' yazılarıyla kaplı kitapları sokaklarda ve halk otobüslerinde okuyarak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.
CHP Kadın Kolları İl Başkanı Merve Kır, parti binasında, düzenledikleri eyleme ilişkin basın açıklaması yaptı. Çocuk istismarlarını kadınların durduracağını belirten Kır, \"Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi ile mevcut iktidar, \'çocuk istismarı\' mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir\" dedi.
Açıklamanın ardından sokağa çıkan kadınlar, \'Çocuk istismarı suçtur\' ve \'Kadına şiddet suçtur\' yazılarıyla kaplı kitaplarla sokaklarda yürüdü. Kadınlar, toplu taşıma araçlarında ve sokaklarda kitabı okuyarak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHACHP Zonguldak Kadın KollarıCHP Kadın KollarıBaşkanı Merve KırKırKüçükAçıklamanınKadınlarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24