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CHP'li kadınlardan çocuk istismarına karşı oturma eylemi

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de CHP İl Kadın Kolları üyeleri, çocuklara yönelik cinsel istismara tepki için basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı

23 Şubat 2018 20:07

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de CHP İl Kadın Kolları üyeleri, çocuklara yönelik cinsel istismara tepki için basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı.
Merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Özgür Çocuk Parkı\'ndaki eyleme CHP İl Kadın Kolları üyeleri katıldı. Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan kadınlara geçen aylarda polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Feray Şahin\'in annesi Aysel Şahin ve babası Bekir Şahin de destek verdi. Kızının fotoğrafını taşıyan anne Aysel Şahin eylem sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı.
Eylemciler adına açıklama yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Pakize Güler, çocuğa yönelik taciz ve tecavüzlerin insanlığın midesinin kaldıramayacağı vahşet olduğunu söyledi. Güler, devletin kadın ve çocuk istismarları ve cinayetleri konusunda gerekeni derhal yapması gerektiğini belirten Güler, \"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu\'nun verilerine göre, 2017 yılında 387 çocuk cinsel istismara uğradı. Çocuklar kaldıkları yurtlarda, okullarında öğretmenleri, okul çalışanları tarafından ve evlerinde istismar edildiler. İstismara uğrayan bu çocukların gelecekleri ellerinden alınıyor, öldürülüyorlar. 2017\'de öldürülen 20 çocuğun yarısı, babası tarafından öldürüldü\" dedi.
Kadınlar açıklamanın ardından çocuk istismarlarına dikkat çekmek için 15 dakikalık oturma eylemi yaptı.

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