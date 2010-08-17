CHP'li kadınlar 'hayır' ilanı yüzünden gözaltında

T24- CHP Antalya İl Örgütü tarafından bastırılan ve üzerinde '12 Eylül'ü yaşatan AKP'ye hayır, Referanduma Hayır' yazılı el ilanlarını bir site bahçesinde dağıtan CHP Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kabasakal ile yönetim kurulu üyesi Yüksel Doy, gözaltına alındı. CHP İl Başkanı Özer Ülken, “Bu bir siyasi baskıdır” dedi.



Antalya'nın Gürsu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir site bahçesinde iki kadının üzerinde ‘Hayır’ yazılı el ilanı dağıttığı ihbarını alan polis hemen olay yerine gitti.

El ilanı taşıyan kadınlar ifadeleri alınmak üzere Fatih Polis Merkez Amirliği'ne götürülürken, savcılık talimatıyla gözaltına alınmaları istendi. Önce doktor kontrolünden geçirilen kadınlardan Ayşe Kabasakal'ın CHP Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı, Yüksel Doy'un ise yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Gözaltı haberini duyar duymaz polis merkezine giden CHP İl Başkanı Özer Ülken, “Kesinlikle yasadışı bir ilan asma, yapıştırma söz konusu değil. Parti üyesi arkadaşlarımız bir site içerisinde polis tarafından gözaltına alınıp karakola getirilmişler. El ilanları ise il teşkilatımız tarafından bastırılan, üzerinde ‘12 Eylül'ü yaşatan AKP'ye hayır, Referanduma Hayır’ yazılı ilanlarla birlikte hem de bir site bahçesinde gözaltına alınmışlardır. Bu bir siyasi baskıdır. Şu an arkadaşlarımız karakolda ve gözaltında” diye konuştu.

Gözaltındaki CHP'li kadınların geceyi nezarette geçireceği ve sabah Antalya Adliyesi'ne çıkarılacakları belirtildi.