CHP'li kadınlar çocuk istismarlarına oturma eylemiyle tepki gösterdi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) kadınlar, çocuk istismarına tepki için önce basın açıklaması yaptı, ardından oturma eyleminde bulunup, kitap okudu.

Çorum CHP İl Kadın Kolları üyeleri, çocuk istismarına tepki için kent meydanında bir araya geldi. Grup adına CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke, basın açıklaması yaptı. Çocuk istismarı ile mücadele için cezaların artırılması gerektiğini söyleyen Eke, \"İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken, onları korumak hepimizin göreviyken susmak, buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Çocukların güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlara mecbur etmesi, bilimsel eğitimden uzak sübyan mektepleri ile mevcut iktidar, çocuk istismarı mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir. Çocuk istismarı ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri vardır. Birincisi cezaları artırmak, ikincisi istismara zemin yaratan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır\" dedi.

Grup, daha sonra çocuk istismarına tepki göstermek için meydandaki banklara oturarak yaklaşık yarım saat süresince bu konu ile ilgili kitap okudu.



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