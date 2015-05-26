CHP'li kadın adaya silahlı saldırı!

CHP'nin Adana 1'inci sıra milletvekili adayı avukat Elif Doğan Türkmen, bir etkinliğe katılmak için bu sabah saat 09.00'da gittiği bir restoranda silahlı saldırıda yaralandı. Adana Valisi Mustafa Büyük, olayın siyasi boyutunun olmadığını, ön değerledirmelere göre saldırının nedeninin avukat müvekkil ilişkisinden kaynaklandığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde AKP Milletvekili adayı Ramazan Demir de bıçaklanmıştı.

Saldırı anı kameralara böyle yansıdı:

Adana’da, CHP 1’inci sıra milletvekili adayı avukat Elif Doğan Türkmen, uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı. Beyaz renkli otomobilden ateş eden saldırganlar kaçarken, 3 kurşun isabet eden Türkmen, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Türkmen, yaptığı ilk açıklamada, saldırının korkutma amacıyla yapılmış olabileceğini söyledi.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Karslı Mahallesi’ndeki Park Zirve restoranın girişinde meydana geldi. Çukurova Genç İşadamları Derneği’nin (ÇUGİAD) kahvaltısına katılmak üzere restorana gelen CHP Adana 1’inci sıra Milletvekili adayı avukat Elif Doğan Türkmen, otomobilden inip, merdivenlere doğru yöneldiği sırada, kiralık otomobille gelen saldırganlar tabancayla 3 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Elif Doğan Türkmen, kaldırıldığı özel bir hastanede tedaviye alınırken, saldırganlar da geldikleri araçla kaçtı.

İhbar üzerine alarma geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı otomobili merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Otomobil incelemeye alınırken kaçan şüpheliler aranıyor.

‘Korkutma amaçlı’

Özel Medline Hastanesi’nde acil müdahale edilen ve her iki bacağının diz altında 3 kurşun yarası olduğu saptanan Elif Doğan Türkmen’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Filmleri çekilen Türkmen, yaptığı ilk açıklamada, "Ben iyiyim. Saldırı korkutma amaçlı yapılmıştır. Sağlık durumum iyi, saldırıyı abartmayın" dedi.

Dolandırıcılık suçlaması

Yapılan ilk incelemede, saldırıda kullanılan otomobili Ali Fuat Elibol adında bir kişinin kiraladığı tesbit edildi. Elibol’un da avukat Türkmen’in milletvekili adaylığının kesinleşmesinin hemen ardından, basın kuruluşlarına Türkmen’in kendisini dolandırdığı iddiasıyla döküman göndermişti. Ancak, iddiaya rağmen Türkmen hakkında dolandırıcılık iddiasıyla açılmış herhangi bir davanın bulunmadığı anlaşılırken, Elibol’un da bir dolandırıcılık davasından ceza aldığı ortaya çıktı.

AKP adayı da bıçaklanmıştı

AK Parti Adana 12’inci sıra milletvekili adayı Ramazan Demir de 23 Mayıs’ta seçim çalışmaları için gittiği Adana’nın Aladağ İlçesi’nde bıçaklı saldırıda karın bölgesinden yaralanmıştı. Halen Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Demir’i 3 bıçak darbesiyle yaraladığı iddiasıyla yakalanan 31 yaşındaki Faruk S. tutuklanırken, 22 yaşındaki Muhammet F. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Elif Doğan Türkmen hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana Valisi: Dizlerinden vuruldu

Adana Valisi Mustafa Büyük, CHP Adana 1. sıra milletvekili adayı Elif Doğan Türkmen'in kahvaltı programına giderken, bir araçtan açılan ateş sonucu dizlerinden yaralandığını, hastaneye kaldırılan Türkmen'in hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi. Vali Büyük, saldırıda kullanılan ve kiralık olduğu belirlenen aracın terk edilmiş halde bulunduğunu, zanlıların arandığını açıkladı.

Adana Valisi Mustafa Büyük, milletvekili adayı Türkmen'in seçim çalışmaları için Çukurova Genç İşadamları Derneğince merkez Çukurova ilçesinde bir restoranda düzenlenen kahvaltı programına giderken, silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Türkmen'e bir araçtan ateş açıldığını aktaran Büyük, "Dizlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılan Elif Doğan Türkmen'in hayati tehlikesi bulunmuyor" dedi.