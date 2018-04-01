CHP'li Kadıgil: "Senin yerine Saadet Partisi'nden bir aday koymak zorundayız" denirse kabulümdür

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için ittifak yapılması durumunda yerini Saadet Partisi'nden bir adaya bırakabileceğini ifade etti.

Kadıgil, siyasetin kişisel ikbal için yapılmaması gerektiğini belirterek, “Genel seçim öncesi milletvekilleri belirlenirken ‘Sera senin yerine Saadet Partisi’nden bir aday koymak zorundayız. Çünkü ittifaka gidiyoruz. 2019 giderse biteriz’denirse kabulümdür. Öperim başımın üstüne koyarım” diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İzmir’in Foça ilçesinde CHP tarafından düzenlenen ‘2019’a Giderken Gençliğin Rolü’konulu panel de konuşan Kadıgil, tüm partililerin yıllar süren çabalarının sonunda bile kişisel beklentilerini ülke ve parti çıkarlarına tercih etmemesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Gezi Parkı’ndaki olaylardan beri aktif siyasetin içinde olduğuna kaydeden Kadıgil şunları söyledi: “Bu partide benim emeğim var. Bu partide bedel ödedim. Hakkımda açılmış 6 dava var. Durmadan bedava avukatlık yapıyorum. Onu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Bir vekillik beklemek hakkım gibi düşünüyorum. Ama şunu da biliyorum ki ‘Sera senin yerine Saadet Partisi’nden bir aday koymak zorundayız. Çünkü ittifaka gidiyoruz. 2019 giderse biteriz’ derse kabulümdür. Öperim başımın üstüne koyarım. Çünkü ben mesleğimi yapamadığım için şimdi sizin önünüzdeyim. ‘Şu ya da bu olacağım’ diyerek yola çıkan biri değilim. Ulu Önder Atatürk’ün 1919 vizyonunun üzerine bir şeyler koymak için siyasetteyim