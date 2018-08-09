CHP'li Kaboğlu: 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı, monokrasi kurulamazdı

CHP İstanbul Milletvekili ve BirGün yazarı İbrahim Kaboğlu, devletin hukuktan uzaklaştığını döviz artışının hukuktan uzaklaşmayla paralellik gösterdiğini söyledi. Kaboğlu, "15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi olmasaydı monokrasi kurulamazdı" diyerek, "Buna karşılık, 15 Temmuz ile tek kişi yönetimi arasındaki neden-sonuç ilişkisi, fukaralaşma için kullanılamaz" ifadesini kullandı.

Kaboğlu'nun "Monokrasi yerleştikçe fakirleşme derinleşiyor" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Avro ve dolar karşısında Türk Lirasının sürekli değer kaybetmesi, bütün yurttaşların günün her saatinde hissettikleri bir süreç. Üstelik süreğen ve hızlı; öyle ki, siyasal ve idari karar alma düzeneklerinde tek kişi belirleyici hale geldikçe, Devlet hukuktan uzaklaşıyor. Hukuktan uzaklaşma ile döviz artışı arasındaki paralellik açık. Paramızın değeri azaldıkça, geçim kaynakları yerli olan bütün yurttaşlar fakirleşiyor.

Sonuç olarak; eğer 15 Temmuz Darbe Girişimi olmasa idi, monokrasi kurulamazdı. Buna karşılık, 15 Temmuz ile tek kişi yönetimi arasındaki neden-sonuç ilişkisi, fukaralaşma için kullanılamaz. CBK düzenlemelerine göre, bütün kişi ve makamların kendisine karşı sorumlu olduğu kişi, anayasal açıdan icraatları nedeniyle sorumsuz kılınmış olsa da, keyfi yönetim ile fakirleşme arasındaki ilişki oldukça saydam.

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