CHP'li isimden Didem Arslan Yılmaz'a cinsiyetçi hakaret

CHP'li siyasetçi Hüseyin Erol, Habertürk TV program sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a sosyal medyada hakaret etti. Cinsiyetçi ifadeler tepki görürken gazeteci Didem Arslan Yılmaz, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi. Yoğun tepki toplayan Erol 'ihraç' istemiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi.

Habertürk'ün aktardığına göre, CHP İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) üyesi Hüseyin Erol, cinsiyetçi hakaretle Türkiye'nin Nabzı programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ı hedef aldı.

Erol, “Kader mahkumu olan vesikalı kadınların daha çok saygıyı hak ettiğini düşünmeye başladım” dedi.

Didem Arslan Yılmaz da şunları söyledi:

"Gazeteci ve televizyoncu olarak görevimizi yaparken, bazen övgü bazen de eleştiri alabiliyoruz. Bunlar çok doğal ve biz de doğal karşılıyoruz. Ama insan hakları ve kadına saygı konusunda çok duyarlı olduğunu belirten CHP’nin İzmit’teki bir yöneticisi onuruma ve namusuma dil uzatacak kadar ağır ifadeler kullanınca sabrın sınırı noktasına geldim. Söz konusu CHP yöneticisinin hakareti de aşan, sadece beni değil bütün kadınları aşağılamaya yönelik terbiyesiz ve hadsiz sözleri beni çok çok üzdü. Bu üzüntümü CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile de paylaştım ve gereğinin en kısa sürede yapılacağını ifade etti. Bununla birlikte, Habertürk ve ben de kurumsal ve kişisel haklarımızı yargı önünde sonuna kadar savunacağız. İşimi, sadece işimi yapmaya devam edeceğimi söyleyerek, bu süreçte bana destek veren herkese teşekkür ediyorum."

CHP Genel Merkezi gelişmeler üzerine Hüseyin Erol'u 'ihraç' istemiyle parti disiplin kuruluna sevk etti.