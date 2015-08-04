CHP'li İrgil'den Işılak'ın şiirine, şiirli yanıt

AKP İstanbul Milletvekili Uğur Işılak’ın koalisyon şiirine, CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil’den şiirli yanıt geldi.

İrgil'in Facebook hesabından, "AKP’nin 'Koalisyon şiirine' cevaben

saray şairi 'şiyirimsi' sormuş: Koalisyon nasıl olacak?" sözleriyle paylaştığı şiir şöyle:

Sen uyanınca...

13 yıllık uykundan uyanıp, ayıldığında

Adaletsiz, hukuksuz yılları hatırladığında

Gezi’nin hesabı sorulduğunda

17/25 Aralık sorgulandığında

Siyasette dini kullanmadığında

İnsanları ayırmadan kucakladığında

Yolsuzluk yapılmadığında

İnandığını yapıp, yaptığına inandığında

Demokrasiyi anladığında

“Kul hakkı nedir?” yanıtladığında

Kıblen saray olmadığında

Derin uykularından uyanınca

Neden olmasın?

Velhasıl kardeşim,

Sen iyi düşün, güzel şeyler dile

Şiir yaz, şarkı söyle koalisyon belki olur

Ama olmaz ise, neden diye uyanmalısın...

Aşağıdaki başlıkla yeni bir şiir yazmalısın

“Sarayın duvarları kalın olur, halkın sesini duymazsın”

Bu kafa ile koalisyon kuramazsın...

Uğur Işılak'ın koalisyon şiirine ulaşmak için tıklayın