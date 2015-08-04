CHP'li İrgil'den Işılak'ın şiirine, şiirli yanıt

AKP İstanbul Milletvekili Uğur Işılak’ın koalisyon şiirine, CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil’den şiirli yanıt geldi.
İrgil'in Facebook hesabından, "AKP’nin 'Koalisyon şiirine' cevaben
saray şairi 'şiyirimsi' sormuş: Koalisyon nasıl olacak?" sözleriyle paylaştığı şiir şöyle:
Sen uyanınca...
13 yıllık uykundan uyanıp, ayıldığında
Adaletsiz, hukuksuz yılları hatırladığında
Gezi’nin hesabı sorulduğunda
17/25 Aralık sorgulandığında
Siyasette dini kullanmadığında
İnsanları ayırmadan kucakladığında
Yolsuzluk yapılmadığında
İnandığını yapıp, yaptığına inandığında
Demokrasiyi anladığında
“Kul hakkı nedir?” yanıtladığında
Kıblen saray olmadığında
Derin uykularından uyanınca
Neden olmasın?
Velhasıl kardeşim,
Sen iyi düşün, güzel şeyler dile
Şiir yaz, şarkı söyle koalisyon belki olur
Ama olmaz ise, neden diye uyanmalısın...
Aşağıdaki başlıkla yeni bir şiir yazmalısın
“Sarayın duvarları kalın olur, halkın sesini duymazsın”
Bu kafa ile koalisyon kuramazsın...
Uğur Işılak'ın koalisyon şiirine ulaşmak için tıklayın