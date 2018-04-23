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CHP'li İrgil'den 'Abdullah Gül' yorumu

"Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu var"

23 Nisan 2018 19:13

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, muhalefet partilerinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ortak aday göstermesi önerisine ilişkin " Tartışmaya gerek yok. Bizim ve tabanımız için yok hükmündedir. Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır" değerlendirmesinde bulundu. İrgil, adaylık konusunda Gül’e söyleyecekleri tek cümlesinin ise "Güle güle" olacağını söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, kişisel Twitter hesabından Abdullah Gül'ün adalığı ve 24 Haziran'da yapılacak şeçimle ilgili açıklama yaptı. İrgil'in paylaşımları şöyle:

 

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