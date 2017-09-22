CHP'li İnce'nin oğlunun düğününe ünlü isimler davet edildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin oğlu Salih Arda İnce\'nin pazar günü Yalova\'nın Emalık Köyü Meydanı\'nda yapılacak düğününe, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti kurma hazırlığındaki Meral Akşener ile AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ile sanatçılar davet edildi.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce\'nin oğlu Salih Arda İnce, pazar günü Yalova\'nın Emalık Köyü Meydanı\'nda yapılacak düğün ile Silivri Belediye Başkanı CHP\'li Özcan Işıklar’ın kızı Göknil Işıklar ile evlenecek. Saat 11.00\'de başlayıp gece yarısına kadar devam edecek düğüne, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, MHP\'li Oktay Vural ile yeni parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener de davet edildi. Düğüne sanatçılar Fatma Girik, Müjde Ar ve Oktay Kaynarca’nın da davet edildiği öğrenildi.



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