CHP'li İnce'den TRT'ye tepki: Haram zıkkım olsun!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Eskişehir’de düzenlene mitingde yaptığı konuşmada, TRT’nin kendisine yer vermemesini eleştirerek, "Ben TRT’ye olan hakkımı haram zıkkım olsun diyorum, boğazlarında kalsın diyorum" dedi.

CHP Milletvekili Muharrem İnce partisi tarafından akşam saatlerinde Eskişehir'in Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki açık semt pazarı alanında düzenlenen 'Referandumda neden hayır?' mitingine katıldı.

İnce şöyle konuştu:

"Diyanetin fetva hattına bir memur soruyor? 'Çayı biz alıyoruz, şeker bizden, su bizden devlet dairesinde diyor, devletin elektriğini kullansak orda kendimize çay demlesek olur mu?' diyor. Diyanetin fetva hattına sormuş. Diyanetin cevabı 'Olmaz' diyor. 'Haramdır, kul hakkı var' diyor. Ey Diyanet, Cumhurbaşkanını görmüyor musun? Ona bir fetva yok mu? Devletin uçağı, devletin arabası, devletin otobüsü, devletin helikopteri, devletin örtülü ödeneği evet kampanyası. Ey Diyanet."

"Boğazlarında kalsın"

Düzenlediği mitinglere TRT'nin yer vermediğini de belirten Muharrem İnce, TRT'yi de sert bir şekilde eleştirdi. İnce şunları söyledi:

"TRT gelirinin yüzde 86'sı elektrik faturalarından. Yüzde 2 elektrik faturalarında TRT payı var. Hepimiz bunu ödüyoruz. Evet diyenler de ödüyor, hayır diyenler de ödüyor. TRT'de beni görüyor musunuz hiç? Hayır. Dün Aksaray'da 10 bin kişi vardı, Niğde'de 10 bin kişi vardı, Nevşehir'de 10 bini vardı. Sesleniyoruz, TRT'de yokuz. Sizler elektrik faturasında TRT'ye para ödemiyor musunuz? Ben de ödüyorum, siz de ödüyorsunuz. Peki o Diyanet, devlet dairesinde çay demlemek için elektrik kullanan gariban memura o haramdır, caiz değildir diyor da bu diyanetin TRT'ye bir fetvası yok mu? O Diyanetin bu cumhurbaşkanına bir fetvası yok mu?'Yapma etme, reisi cumhur bu yaptığın haram, bu yaptığın günah. Devletin otobüsüyle, devletin örtülü ödeneği ile, devletin parasıyla siyasi propaganda yapma' demesi lazım değil mi? Ben TRT'ye olan hakkımı haram zıkkım olsun diyorum, boğazlarında kalsın diyorum."