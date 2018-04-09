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CHP'li İnce'den belediye başkanlığı için adaylık açıklaması: Bu gidişle Afrin bile düşebilir bize

"Ankara'ya aday olmak isteyen arkadaşlar İstanbul'a; İstanbul'a aday olacaklar da Ankara'ya aday gösteriyor"

09 Nisan 2018 20:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup olmayacağına dair bir soruya cevap veren CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, parti içerisinde İstanbul’da aday olmak isteyenlerin kendisi için Ankara’yı işaret ettiğini, Ankara’yı isteyenler içinse durumun tam tersi olduğunu belirterek, "Bu gidişle Afrin bile düşebilir bize” dedi. 

Cumhuriyet’te yer alan habere göre İnce, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak isteyen arkadaşlarım var partide. Onlar beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacaklar ise Ankara’ya aday gösteriyor. Bu gidişle Afrin bile düşebilir bize. Genel merkezin İstanbul’da üyelerle bir anket yaptığını biliyorum. Çıkan sonucu da biliyorum” dedi. 

Cumhurbaşkanı adayını da 1 milyon 250 bin üyenin belirlemesi teklifini sunan İnce, “Ben her zaman Cumhurbaşkanı adayımızı da, belediye başkanı adaylarımızı da örgütün seçmesi gerektiğini savundum. Sandığı koyalım sandıktan kim çıkarsa. Doğru olan budur. Muharrem İnce olarak ben de ön seçimle gelmedim. Ama her zaman ön seçim istedim. Şimdi Yalova özel durumunda da Yalova 1. Sıra adayı ön seçimle gelmeli, 2. Ve 3. Sıra adayları atanmalıdır. Çünkü 2 milletvekili çıkartılabilir. Onu dengelemek için bunu yapmalıyız. İstanbul da 200 bin üyemiz var. Bu üyeler, para, pul, şan ve şöhretle satın alınabilir mi? Manipüle edilebilir mi? Olamaz bu mümkün değil. Yönlendirilemez. Bunların önüne sandık koyarsak bir sonuç çıkar. Cumhurbaşkanı adayımızın da 1 milyon 250 bin üyemizin oyları ile belirlenmesini istiyorum. Doğru budur” diye konuştu.

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