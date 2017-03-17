CHP'li İnce'den Başbakan Yıldırım'a: Beleş bulduğu için...

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Başbakan Binali Yıldırım'ın, meydanlarda 'başbakanlığı kaldırın' diye seslendiğini belirterek, "Feda olsun diyor Binali'nin başbakanlığı. Babanın dükkanı mı zannettin sen Başbakanlığı da feda ediyorsun. Beleş bulduğu için feda olsun diyor. Sanki babasının evinden getirdi" dedi.

İnce, 18 maddelik anayasa değişiklik paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylaması yapıldığı sırada oylarını açık olarak kullanan AKP'li milletvekillerinin 'FETÖ'cü olduğunu ileri sürdü.

İnce, İsrail'de yaşanan kısmi ezan yasağına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. İnce "İsrail ezanları susturdu, tek kelime edebildi mi? Putin'den özür diledi mi, dilemedi mi? Askerin kafasına çuval geçirildiğinde nota verebildi mi? Ne dedi, Nisan'da Gazze'ye gideceğim, sonra Mayıs'ta, Haziran'da gideceğim dedi, gitti mi Gazze'ye. Dik duruyormuş ne diki, 90 derece eğilmiş, ne diki" ifadelerini kullandı.

İnce, 16 Nisan'da yapılması planlanan referandum için bugün Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. İnce, konuşmasında, Yıldırım'ın mitinglerde Başbakanlığın kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi. Başbakan Yıldırım'ın, seçimle Başbakanlığa gelmediğini ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Meydan meydan geziyor, meydanlarda, ben gereksizim, ben lüzumsuzum, başbakanlığı kaldırın, başbakanlığı yok edin diyor. Çünkü seçimle gelmedi. 'Abidik gubidik' yöntemlerle geldi. Milyonlarca oy alan Konyalı Davutoğlu'na çekil kenara dediler, sonra kongrede bin 200 kişinin oyuyla başbakan oldu. Ben Konya'da yaşasaydım sadece bu sebep için bile 'Hayır' oyu verirdim. Ne oldu ?'Abidik gubidik' yöntemler, bu yöntemi ben bulmadım ki, Binali Yıldırım'ın kendisi buldu. Şimdi bu yöntemle geldiği için 'feda olsun' diyor, Binali'nin başbakanlığı. Babanın dükkanı mı zannettin sen Başbakanlığı da feda ediyorsun. Beleş bulduğu için 'feda olsun' diyor. Sanki babasının evinden getirdi."

"O kadar dolar ayakkabı kutusuna sığmaz"

Başbakan Binali Yıldırım'ın meydanlarda İstanbul'daki 3'üncü köprüden bahsettiğini belirten İnce, "Köprü yaptık diyor. O kadar dolar, ayakkabı kutusuna sığmaz ki, artanıyla da köprü yapacaksın" dedi.

Yıldırım'ın, her gün mitinglerde gaf yaptığını söyleyen İnce, "Milletvekili değil de sadece fizik öğretmeni Muharrem İnce olsaydım, yine hayır derdim. Sadece Binali Yıldırım kalsın diye. O bu ülkenin neşesi, neşesi. Canım sıkıldığında onun videolarını izliyorum. Bakalım bugün ne gaf yapacak diye. Günlük olarak takip edin, eğlenirsiniz" diye konuştu.

"İsrail ezanları susturdu, tek kelime edebildi mi?"

Muharrem İnce, Konya'daki toplu taşıma minibüslerinin arkasında Erdoğan'ın resminin olduğunu ve bunlardan bir tanesinde "Dik dur eğilme, Konya seninle" yazılığı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Onun dikliği mi kaldı? İsrail ezanları susturdu, tek kelime edebildi mi? Putin'den özür diledi mi, dilemedi mi? Askerin kafasına çuval geçirildiğinde nota verebildi mi? Ne dedi, Nisan'da Gazze'ye gideceğim, sonra Mayıs'ta, Haziran'da gideceğim dedi, gitti mi Gazze'ye. Dik duruyormuş ne diki, 90 derece eğilmiş, ne diki. Gazze'ye gidemedi ama Gebze'ye gitti. Neresi dik duruyor, onu almadım."

İnce, muhtar azasını bile halkın seçtiğini, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ise halkın seçmeyeceğini, Cumhurbaşkanı'nın kendisinin atayacağını söyledi.

"Bir gün bunlar da içeri girecek"

Balyoz ve Ergenekon suçlamalarıyla onlarca kişinin haksız yere cezaevinde hapis yattıklarını ve onları yargılayan hakimlerin ise şimdi 'FETÖ' suçundan cezaevinde olduğunu hatırlatan İnce, "Keser döner sap döner, bir gün hesap döner, bir gün de bunlar içeri girecek merak etmeyin. Bunlar olacak" dedi.