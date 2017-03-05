CHP'li İnce’den Azerbaycan’a: Ne zaman sıkışsak bize yardımcı olur, şimdi de bize geleceğimizi gösterdi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları için Balıkesir’de düzenlediği mitingde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva’yı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak tayin etmesini hatırlattı ve "Aynısı Türkiye'de başımıza gelebilir. Bu Azerbaycan bizim gerçek dostumuz; ne zaman başımız sıkışsa bize yardımcı olur. Kurtuluş Savaşı'nda da öyleydi, şimdi de bize geleceğimizi gösterdi. Şu Azerbaycan'a kocaman bir alkış gönderelim” dedi.

İnce, ‘hayır’ diyenleri terör ile yaftalayanlara “Terbiyesiz” dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre İnce, alıkesir Alihikmetpaşa Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. İnce'ye İl Başkanı Ender Biçki ile Balıkesir, Çanakkale ve Bursa milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti. İnce'yi İzmir Marşı ile karşılayan partililer ve vatandaşlar Türk bayrakları ile miting alanında yer aldı.

"Adından utandılar, değiştirdiler"

Üniversiteyi Balıkesir'de okuduğu ve Balıkesir'den evlendiği için 'Balıkesir evladı' ve 'Enişte' diye karşılanan İnce, "Bugün burada 'neden hayır' diyeceğiz kısaca anlatayım" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, adından utandılar. 'Başkanlık' dediler, anket yaptılar, baktılar ki millet başkanlığı istemiyor, o zaman adını değiştirerek 'cumhurbaşkanlığı' sistemi dediler. İkincisi; biz dedik ki 'rejim değişiyor', yok dediler 'sistem değişiyor.' Rejim ile sistem Fransızca sözcüklerdir. İkisi de aynıdır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakın, rejim ile sistem aynıdır. Sonra çıktılar 'parlamenter sistem işlemiyor, onun için buraya geçtik' dediler. İşletmezsen işlemez. Şu anda anayasaya uyuyor musun da yeni anayasaya uyacaksın."

"Terörist diyen terbiyesizdir"

Referandumda 'hayır' oyu kullanmayı düşünenlerin terörist gibi gösterilmek istenmesini de eleştiren İnce şunları söyledi:

"Referandumda 'evet' diyenler kimdir? Evet diyenler tıpkı bizim gibi bu memleketin evladıdır. Hayır diyenler kimdir? Bu memleketin evlatlarıdır. Meydanlara çıkıp, 'hayır' diyenlere 'terörist' diyorlar değil mi? Şimdi size soruyorum; siz PKK'lı mısınız? Siz FETÖ'cü müsünüz? Siz IŞİD'çi misiniz? Siz terörist misiniz? 'Evet' diyenler de terörist değildir, 'hayır' diyenler de terörist değildir. Ama, 'hayır' diyenlere 'terörist' diyenler terbiyesizdir."

Azerbaycan'a teşekkür

Getirilmek istenen sistemdeki yanlışlıklara dikkat çeken Muharrem İnce şöyle devam etti:

"Aklınıza sandığa gittiğinizde ne gelsin biliyor musunuz? Azerbaycan gelsin. Azerbaycan da ne oldu? Söz vermiş yengeye, yazdı kararnameyi, 'Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yaptım seni' dedi. Kıskananlar çatlasın. Aynısı Türkiye'de başımıza gelebilir. Bu Azerbaycan bizim gerçek dostumuz; ne zaman başımız sıkışsa bize yardımcı olur. Kurtuluş Savaşı'nda da öyleydi, şimdi de bize geleceğimizi gösterdi. Şu Azerbaycan'a kocaman bir alkış gönderelim."

Merkel'e kınama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki konuşmasının yasaklandığını hatırlatan İnce, ironi yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya'nın bu tutumunu kınıyorum, Almanya'nın bu tutumunu faşist buluyorum ve Bekir Bozdağ senin yanında olduğumu Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndan bildiriyorum. Burası böyle. Şimdi gelelim ikinci kısma; Çanakkale'de Meral Akşener'in konuşacağı salonda elektrikleri kesen Almanya'yı da kınıyorum. Her gittiğimiz yerde bize zorluk çıkaran, meydanları süslettirmeyen, 'evet' demeyi serbest bırakıp, hayır demeyi yasaklamak isteyen, devletin uçağıyla, helikopteriyle, otobüsüyle, devletin parasıyla, devletin televizyonuyla evet propagandası yapıp, muhalefetin sesini kısmak isteyen Almanya'yı ve Merkel'i de kınıyorum. Ey Almanya; senin bu tutumun faşistçedir; Ey AKP; sen de Almanya gibi faşistçe davranıyorsun. İkiniz de aynısınız."