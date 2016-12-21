CHP’li İnce’den AKP’li Şentop’a: Meclis Başkanı değilsiniz, milletvekilini dışarı atma yetkiniz yok!

Anayasa Komisyonu’nda 21 maddelik değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci günü iktidar ve muhalefet arasında ‘Anayasa aykırılık önergesinin oylanma biçimine yönelik tartışma ile başladı. Komisyon Başkanı AKP’li Mustafa Şentop’un komisyon üyesi olmayan 4 CHP’li vekile söz vermeden önceki gün çalışmaları bitirmesi bugünkü toplantıda CHP ve HDP kanadından sert sözlerle eleştirildi. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, komisyonda 14 yıldır kesintisiz milletvekilliği yapan tek kişi olduğuna dikkat çekti ve AKP’li Şentop’a “Siz Meclis Başkanı değilsiniz. Bir milletvekilini dışarı atma yetkiniz yok. Arbade olsa durumu Başkana bildirirsiniz ama milletvekilini dışarı atamazsınız. Yönetim şekliniz Meclis Başkanı ile aynı dozda olamaz” dedi.

“Komisyon üyesi osun olmasın söz vermeye mecbursunuz”

Komisyon üyesi milletvekilleri ile üye olmayanların arasındaki tek farkın oy kullanma ve önerge konusunda olduğuna dikkat çeken İnce, “Diğer bütün haklara sahibiz. Eski köye yeni adet mi” diye konuştu. İç tüzüğün ilgili maddesinin ‘Söz alabilirler’ dediğine dikkat çeken İnce, Komisyon Başkanı ‘Milletvekili üye olsun olmasın isterse söz vermeye mecbursunuz” dedi.

“Gazi paşaya verilmeyen yetkiyi siz adından utandığınız”

AKP’li bir milletvekilinin dünkü görüşme tutanaklarının 145 sayfa olması ile CHP ve HDP sözcülerinin konuşama sürelerine yaptığı konuşmaya da yanıt veren İnce, “ 145 sayfa konuşmuşsunuz diyen milletvekili 1924 Anayasasının tutanaklarına baksın. Atatürk'e Meclis'i fesih yetkisi verilme önergesi veriliyor. Ancak, ‘Biz Gazi paşayı severiz, milletimiz ile paşa arasında gönül bağı vardır. Ancak meclisi fesih yetkisini veremeyiz. Çoluk çocuğun geleceğini o kişi gazi paşa bile olsa veremeyiz’ deniyor. Gazi paşaya verilmeyen yetkiyi siz adından utandığınız için başkan demeyip, cumhurbaşkanlığı diyeceksiniz sonra bizim söz hakkımızı kısıtlayacaksınız. Buna hakkınız yok. Siz cumhurbaşkanını sevebilirsiniz ama sonunda bir fanidir. Yarın başka faniler kullanacak bunu. Oldubittiyle olmaz. Komisyon üyesi olmayan ayrımı yapamazsınız” diye konuştu.

“Başkan diyene ‘bey’ diye hitap edemezsiniz”

İnce, milletvekillerinin Sayın başkanı, başkanım’ diye hitap etmesine rağmen Komisyon Başkanı Şantop’un ‘bey’ diye karşılık vermesine de karşı çıktı “ Diplomaside mütekabiliyet esastır. Arkadaşlar başkan da değil, başkanım diyor. Siz ‘hanım’, ‘bey’ diyorsunuz. Sayın Başkan diyorlarsa ‘sayın Tezcan, ‘Sayın Beştaş derseniz’.

Şentop: Ben başkan gibi davranmıyorum

Muharrem İnce’nin eleştirilerine AKP’li Şentop, “Mecliste ne kadar süreyle görev yaptığınız yönetimimi yorumlama hakkını vermiyor. Ben başkan gibi davranmıyorum. Görüşmelerin düzeninin sorumluluğu bana aittir. Bu yetki çerçevesinde hareket ediyorum. Anayasaya aykırılık tetkiki yapılmıştır” yanıtı verdi.