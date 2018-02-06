CHP'li İnce: Yapılan haksızlıklara boyun eğmeyeceğim

Yalova'ya gelişinde Yalova-İzmir karayolunda konvoy oluşturan partililer tarafından karşılanan CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için yarışan ancak kazanamayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, verdikleri mücadelenin kişisel bir hırs ve ego tatmini olmadığını söyledi.

İnce, mücadelelerinin geleceklerini geri alma mücadelesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın, ülkemizin geleceği tehlikede. Geleceğimizi geri almak için bir değişim mücadelesi başlattık. 'CHP'de değişim, Türkiye'de değişim' dedik. 'CHP değişirse Türkiye değişir' dedik. 'CHP umut olursa insanlarımızın yüreği kıpır kıpır olur' dedik. CHP'de umutları yeniden yeşertmek, umutları çoğaltmak, yaşatmak için bir değişime ihtiyaç olduğunu, mevcut yapının, statükonun, bu büyük başarıyı gerçekleştiremeyeceğini defalarca yenildiğini, yine yenilirse 2019'da çok kötü olacağını ve her şeyimizi kaybedeceğimizi, bunları anlatmaya çalıştık. Sokakta bunu anlattık. Tribünlerde, parti tabanında anlattık. Her yerde anlattık. Bir sıkıntımız kaldı oy kullananlarda tam anlatamadık. Onlar da bu memleketin evladı. Göstersem şaşırırsınız; 'Oyumu sana vermedim çok üzgünüm, pişmanım' diye mesaj atan mı, 'İmza istedin vermedim. Kendimden utanıyorum' diyen mi, 'Emrindeyim' diyen mi, 'Yanlış yaptık' diyen mi istersiniz?"

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Kurultayla bir genel başkan seçildiğini anımsatan İnce, "İtirazlarım var. Yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğim ama beni seven dostlarımın sosyal medyada Genel Başkana hakaretlerini görüyorum. Bunları tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum ve istemiyorum. Böyle bir şey olmaz. Bu doğru değil. Biz parti içerisindeki mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla geri adım atmak yok. Ben yolumdan dönmüş değilim." ifadelerini kullandı.

"Sandıktan çıkamadık ama vicdanlarda varız"

"Sandıktan çıkamadık ama vicdanlarda varız.' diyen İnce, şu değerlendirmede bulundu:

"Sokakta, milletin gönlünde varız. Sandıktan çıkmak kolay da vicdanlarda var olmak çok zor. Biz zor olanı başardık. Sırada kolay olan var. Yani 2 gündür nereye gitsem, sokakta, mazot alırken, markete girsem, uçağa binsem, nereye gidersem gideyim, 'Üzülme başkan, sen gönüllerin başkanısın.' diye millet bir teveccüh gösteriyor. Kazansaydım ne olacaktı ben de bilmiyorum. Bazen insanlar kazanırken kaybeder, bazen de kaybederken kazanırsınız. Asla değişim demekten vazgeçmeyiniz. Değişimin gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bunu başaracağız. 3 Kasım 2002'de Yalova'dan başlayan bu serüven, bu yürüyüş Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle çok daha üst noktalara gerçekleşecek."