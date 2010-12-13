CHP'li İnce trafik kazası geçirdi

T24 - CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin içinde bulunduğu makam aracı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası yaptı.

CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili İnce'nin içinde bulunduğu Mehmet Hanefi Durmaz yönetimindeki TBMM'ye ait 024 plakalı makam otomobili, Bozüyük-Eskişehir karayolunun Saraycık Köprüsü mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada maddi hasar meydana geldi.



“Kazadda şoförüm ve ben yara almadık"

Kazaya ilişkin açıklama yapan İnce, dün akşam saat 17.00 sularında Bozüyük'te, makam aracının yolun kaygan olması nedeniyle bariyerlere çarptığını söyledi.



Bariyerlerin, aracın şarampole devrilmesini engellediğini ifade eden İnce, kaza sonrasında kendisi ve şoförünün yaralanmadığını, sadece biraz dizinin ağrıdığını belirtti.



İnce, kaza yerine gelen başka bir araçla Eskişehir'e, oradan da hızlı trenle Ankara'ya geldiğini sözlerine ekledi.

