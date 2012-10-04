CHP'li İnce: Tezkerede usul hatası var, bu tezkereyle cihan savaşı bile olur

Akçakale olayının ardından hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkere Meclis'te kapalı oturumla görüşülüyor. Tezkere öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, tezkerede usul hatası olduğunu savunarak, "Siz bu tezkereyle cihan savaşı yapabilirsiniz" dedi.

Suriye tarafından atılan top mermisinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği olayın üzerine hareketlenen Ankara'da, Meclis kapalı oturumda.

Tezkere üzerine CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, kapalı oturum öncesinde söz alarak bir konuşma yaptı.

CHP'li Muharrem İnce sert dille eleştirdiği tezkerenin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Muharrem İnce'nin konuşması şöyle:

Bu tezkere Anayasa’nın 92. maddesine aykırıdır. Bir saldırıyla karşı karşıya değiliz. Milletler arası hukukun meşru saydığı durumlara aykırıdır.

Bunu yapanın Suriye devleti olduğu belli değildir.

Bu tezkerenin sınırı belli değil. Bu tezkereyle cihan harbi bile çıkarabilirsiniz. Okuman varsa oku. Okuman olduğunu biliyorum da okuduğunu anlayabiliyor musun?

Suriye hükümeti de saldırdığını kabul etmiyor. Özür de diliyor. TC'nin en çapsız dışişleri bakanının maceraperestliğine atıyorsunuz. Türkiye’nin başını belaya sokmayın. 1 Mart tezkeresinde olduğu gibi dik durun.