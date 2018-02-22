CHP'li İnce: Genel başkanlar ancak teneşirle gidiyor

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, iki seçimde partisini birinci yapamayan genel başkanların istifa etmesi gerektiğini söyledi. İnce, " Partinin genel başkanının nasıl geleceği belli, nasıl gideceği belli değil. Ancak teneşirle gidiyor" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde CHP'li belde belediyesinin yaptığı düğün salonu ve sosyal tesis açılışı töreninde konuştu. Geçtiğimiz ay yapılan CHP kurultayında Genel Başkanlığa aday olan İnce, iki seçimde partisini birinci yapamayan genel başkanların istifa etmesini önerdi.

İnce, "Genel başkan, partinin genel başkanının nasıl geleceği belli, nasıl gideceği belli değil. Ancak teneşirle gidiyor. Gitmiyor başka türlü. Sadece bizim partiye mahsus bir şey değil bu. Bütün partiler için böyle. Birisi genel başkan oldu mu, ömür boyu orada işte. Benim önerim şu; CHP bunun öncülüğünü yapsın. Diğer partilerde de böyle olsun. İki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin. Bu kadar" diye konuştu. (DHA)