CHP'li İnce: Füze ÖTV'si de isteyebilirler!

T24 - Türkiye'nin 'düğmesine basmak üzere' talip olduğu füze kalkanı projesinde, NATO üyesi ülkelere ağır bir mali fatura çıkabileceğinin anlaşılması, tepki yarattı.

Muhalefet partileri AKP’ye konuyla ilgili yüklenirken CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “Bir de vatandaştan füze ÖTV’si isterlerse şaşırmayın” dedi. Parti sözcüleri, konuyu Meclis gündemine getireceklerini söyledi.

NATO müttefikleri, Füze Savunma Sistemi’nin detaylarını bu yıldan itibaren tartışmaya başlayacak. Füze kalkanı sistemi çerçevesinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu NATO müttefiklerine milyar dolarlık faturaların çıkabilecek olması muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu.



Muhalefetten eleştiri yağdı: ‘Bir kuruşu bile halka ödetilmemeli’

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce: Başbakan ‘tornistan’ sözlerini çok sever. Füze kalkanı da buna çok güzel bir örnek. Önce düğme bizde olacaktı ama NATO’da. Bir de vatandaştan füze ÖTV’si alırlarsa şaşırmayın.

BDP’li Hasip Kaplan: Bunun bir kuruşunu bile vatandaşın ödememesi lazım. Biz NATO’nun bekçisi değiliz. Ama şu an düştüğümüz pozisyon NATO’nun bekçiliği. Kendisi bir savunma örgütüyken biz NATO’nun bekçisi konumuna düşüyoruz ki bir de bunun parasını halka ödetmek kabul edilebilir bir şey değil. Bu konuyu Meclis gündemine taşıyacağım.



WikiLeaks’ten al haberi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bölükbaşı: WikiLeaks belgelerine bakarsanız, ABD hangi radar ve füzelerin konuşlandırılacağını söylemiş. Radar ve füzelerin Türkiye topraklarına yerleştirilmesi Lizbon Zirvesi öncesi Türkiye tarafından kabul edilmiş ve Türk kamuoyundan saklanmış. Tehdidin İran olduğu yine saklandı. Türk hükümeti gerçekleri saklamıştır.

