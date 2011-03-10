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CHP'li İnce, Bayraktar'a gittiği geceyi anlattı

Bayraktar'a bir AKP'li hakkında bilgi vermek istediğini belirten İnce, o gece için 'Sarhoş değildim, hemşeri kıyağı yapmak istedim' dedi.

10 Mart 2011 02:00

T24- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kendisini taciz ettiğini iddia eden Odatv muhabiri İklim Bayraktar, CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin bir gece evine geldiğini söylemişti. Bayraktar'a bir AKP'li hakkında bilgi vermek istediğini belirten İnce, o gece için "Sarhoş değildim, hemşeri kıyağı yapmak istedim" dedi.

Odatv muhabiri Bayraktar'ın bir TV programında yaptığı açıklamaları 'paronayakça' olarak niteleyen CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce o geceyi şöyle aktardı:

- Bayraktar'la görüştünüz mü?

Tabi ki. AKP'li önemli biriyle ilgili haber verdim. Yüzüne gözüne bulaştırdı.

- AKP'li dediğiniz yönetici mi?

Hayır, AKP'li çok önemli bir yandaş.

- Neden Bayraktar'a haber verdiniz?

Onu kurultayda tanıdım. Yanıma geldi 'Yalovalıyım' dedi. Hemşeri kıyağı yapmak istedim.

Görüşmeye gittiğinizde sarhoş muydunuz?

O akşam, 22.30 civarında evde oturuyorum. Eşim de var. Masada rakı duruyor. İki duble içtim. Sarhoş değildim. Bir tanıdığımdan telefon geldi. Önemli bir haber.
Onu (İ. Bayraktar) aradım. Arabası olmadığını söyleyince evinden aldım. Öyle televizyonda söylediği gibi yanında eşi falan yok. Arabaya aldım. Yarım saat oturmuşuz, o da yalan. Hemen başka yere gittik, bir mekana. Yüz metre kala durdum. Arabadan indirdim. Ve 'Git AKP'li o önemli kişi ne yapıyor gözlerinle gör' dedim. Gitti , gördü ama haberi yapamadı.

- Sizi eşiyle birlikte evinize bıraktı mı?

Beni eşiyle evime bıraktığını ve asansörle çıktığımı söylüyor. Ben giriş katında oturuyorum.

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