CHP'li İlhan Kesici Erdoğan'ı tebrik etti

CHP’nin cumhurbaşkanı aday Muharrem İnce’nin bugün (25 Haziran 2018) saat 12.00’de seçime ilişkin bir açıklama yapması beklenirken ana muhalefet partisinden CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, yüzde 52,55 oy oranı alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sosyalmedya üzerinden tebrik etti. Kesici, "En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullananan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum" diye yazdı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dün gerçekleşen cumhurbaşknalığı ve milletvekili seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir tebrik mesajı paylaştı.

Kesici, Twitter adresinden şunu yazdı: