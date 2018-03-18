CHP'li İlhan Cihaner'den 'boykot açıklaması: Teslimiyet çağrısı yapmıyoruz

AKP ile MHP tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen ittifak yasasının ardından yaptığı açıklamalar tartışma yaratan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, dikkat çekmek istediği noktanın ‘boykot’ değil, esas olarak seçim güvenliğinin sağlanması olduğunu söyledi.

BirGün’den Mustafa Kömüş'e konuşan Cihaner, “Dolayısıyla bizim çağrımız teslimiyet çağrısı değil, seçim güvenliğini örgütleme çağrısıdır” ifadesini kullandı.

16 Nisan Referandumu’nda adil ve güvenli seçimin geriletildiğini ifade eden Cihaner, “Neydi bu geriletme: Olanakların eşitsiz kullanımı, kamu olanaklarının iktidar partisi tarafından kullanılması, siyasi partiler üzerindeki adli baskı ve muhalefet üzerindeki propaganda kısıtlamaları. 2019’a kadar iki önemli seçim yaşayacağız. Bu arada da ittifak yasası diye adlandırılan yeni bir yasa Meclis’ten geçti. Bu yasayla da güvenli seçimin geçtiğimiz referandumdaki koşullardan bile kötü hale getirildiği tartışmasız. Biz diyoruz ki, eğer güvenli ve adil seçimin koşulları sağlanamazsa, buna dair yurttaşların kafalarında oluşan tereddütler giderilemezse boykotun da artık tartışılması gerekir” dedi.

Baraj tepkisi

Yüzde 10 seçim barajını hatırlatan Cihaner şöyle devam etti: “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir baraj yok. İttifak mümkünse seçim barajı olmaz. Bunun dışında bir de fiili baraj var. Mesela HDP milletvekilleri, kadroları, belediye başkanları, CHP milletvekili tutuklu. Örgütlü yapılar, demokratik kitle örgütleri adli baskı altında. Bunların üstüne bir de OHAL’i koyabiliriz. OHAL devam ederse adil ve güvenli seçim yapılabilir mi? Zaten çok kırılgan olan seçim güvenliği referandumun ardından mühürsüz oylarda YSK’nin aldığı tavır, yargının tamamen iktidarın kontrolüne geçtiği bir ortamda yurttaşlar sandığa gitmekte zorlanacaklar.”

‘Boykot çağrısı değil’

İktidarın sandığa müdahale imkanlarının ortadan kaldırılması gerektiğini savunan Cihaner şunları söyledi:

“Eğer biz iktidarın sandık sonuçlarına müdahale edeceği mekanizmaları gideremezsek, böyle bir seçime girmeyi kabul edecek miyiz? Bizim tartışmaya açmak istediğimiz şey bu. Yoksa 1,5 yıl sonraki seçim için bir boykot çağrısı değil, tam tersine seçim güvenliğine dairdi. İktidarın ‘ben ne yaparsam yapayım bunlar bana mahkûm’ şımarıklığına pabuç bırakmayan, ayrıca yurttaşları bu konuda daha çok inisiyatif almaya çağıran bir tartışma başlığı bu. Tekrar etmekte fayda var, adil ve güvenli seçimin koşullarını sağlamalıyız ve tüm yurttaşların katıldığı bir mobilizasyonu gerçekleştirmek için de çaba harcamalıyız. Dolayısıyla bizim çağrımız teslimiyet çağrısı değil, seçim güvenliğini örgütlenme çağrısıdır.”

CHP’nin diğer partilerle yaptığı seçim güvenliği toplantılarına dair de konuşan Cihaner “O toplantılardan beklenen şey çıkmadı. İttifak yasası geçti. OHAL olanaklarında toplumsal muhalefet bastırıldı, parlamentoda da iktidarı engelleyecek bir şey yapılamıyor” dedi.