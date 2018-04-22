CHP'li İlhan Cihaner: ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!

15 CHP milletvekili, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye katıldı. Bu isimlerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun talimatıyla istifa ettiği bildirildi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan İyi Partili milletvekili sayısı 20'ye ulaştı ve partinin grup kurmasının önü açıldı.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan CHP Grup BaşkanvekiliEngin Altay , "Biz CHP olarak, demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bir demokrasi ayıbına daha imza atmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Altay, "demokrasiye yönelik gaspa zırh oldular" dediği isimleri şöyle sıraladı:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya MilletvekiliMustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil , Aydın MilletvekiliHüseyin Yıldız , Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu , Bursa Milletvekili Erkan Aydın , Çorum MilletvekiliTufan Köse , Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu , İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık , Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet , Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.