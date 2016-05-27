Eski başsavcı CHP'li Cihaner savcılığa başvurdu: 17 Aralık için yeni bir soruşturma başlatılsın

AKP hükümetinin kapattığı 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk iddinamesinin, ABD’de tutuklu yargılanan Reza Zarrab’ın dosyasına “delil” olarak girmesi, CHP’yi de hareketlendirdi. CHP İstanbul Milletvekili, eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, İstanbul Başsavcılığı’na, gerek Zarrab dosyasındaki, gerekse İran’da sonuçlanan Babek Zencani dosyasındaki Türkiye’yle ilişkili iddiaların araştırılması için resmen başvuruda bulundu.

Cihaner başvurusu hakkında yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyi, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca, Türkiye’deki savcıların suç işlendiği “izlenimi” edinmeleri halinde bile, soruşturma açmakla “zorunlu olduklarına” dikkat çekti.

Sözcü'den Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’ya konuşan, Cihaner'in açıklamaları şöyle: “Gerek İran’da Babek Zencani dosyasında, gerekse ABD’deki Reza Zarrab dosyasında, izlenimi çok aşan unsurlar var”

“Bunu Türk yargı sisteminin halletmesi lazım”

”CMK savcılara kovuşturma mecburiyeti getiriyor. Türkiye’yi ilgilendiren iki dava var; Biri İran’da, sonuçlandı. Babek Zencani hakkında, 17 Aralık soruşturması ya da Türkiye’de işlenen yeni suçların olduğu izlenimini bile aşan, artık hükme bağlanmış bir dava bu. Zencani’ye idam ceza verilmiş durumda.

İkincisi ise, Reza Zarrab hakkında ABD’de soruşturma devam ediyor. Türkiye’deki hem 17 Aralık iddianamesindeki iddialar, hem de yeni iddialar bu soruşturmada gündeme geldi. Kanun gereği, bizim Cumhuriyet savcılığımızın hemen Türkiye’de işlenen suçlar hakkında soruşturma açma zorunluluğu var. Ancak Zencani davası biteli uzun süre olmasına rağmen, bu soruşturma açılmadı. Ben de bu soruşturmanın açılması yönünde bir başvuru yaptım. Bunu Türk yargı sisteminin halletmesi lazım”

“Zencani’nin ifadesi alınmalı”

Özellikle İran’daki Babek Zencani dosyasının Türkiye açısından “aciliyet” taşıdığını vurgulayan Cihaner, bunu da Zencani hakkında verilen idam cezasına bağladı. Cihaner şöyle dedi:

“Türk yargısının İran’daki davayı daha önemli görmeli. Çünkü orası kesinleşti, hükme bağlandı. Türkiye’nin hem İran’la, hem de ABD ile adli yardım anlaşmaları var. Bu anlaşmalar çerçevesinde derhal dosyayı isteyip, gerekirse istinabe suretiyle ilgililerin ifadelerine başvurulmalı. Zencani’nin durumu daha kritik. İdam cezası var hakkında. İnfaz edilmeden Türkiye bağlantıları nedeniyle ifadesi alınmalı. Ben bu yüzden talepte bulundum. Umarım yaparlar da bizi başka bir ülkenin yargısına, adaletine muhtaç olmaktan çıkarırlar. ”

Cihaner, Türk yargısının bu iddialar karşısında harekete geçmemesi halinde ise, bunun ilerde Türkiye’yi çok zor durumda bırakabileceğine dikkat çekerek, “Bunu Türk yargısının halletmesi lazım. Aksi halde hem siyaseten koz olarak kullanılabilir, hem de rüşvet iddiaları Türkiye’yi yurtdışında utançla karşı karşıya bırakabilir.” dedi.