CHP'li İlgezdi'nin kitabından: 13 yılda 6 bin 502 çocuk ölümü seçti

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Kadının Dönüşümü - Karanlığın Tahakkümü” isimli kitabının, “Türkiye’nin intihar haritası” başlığında çarpıcı rakamlara dikkati çekti. Buna göre; 2003- 2016 yılları arasında 15 yaş altı bin 257, 5-19 yaş arasında da 5 bin 245 olmak üzere 6 bin 502 çocuk ölümü seçti.

İlgezdi’nin kitabından dikkati çeken satır başları şöyle:

Resmi nikâh yok

15-19 yaş grubundaki evliliklerin yüzde 17’si sadece dini nikâh yoluyla gerçekleşmiş. Yani, küçük yaştaki evliliklerin çoğunluğunda resmi nikâh ile bir aile bağı kurulmamış. Başka deyişle çocuklarımız istismara açık şekilde, savunmasız bırakılmışlar.

18 yaşın altındalar

Türkiye’de sadece dini nikâhlar yoluyla kurulan evliliklerin yüzde 2’si; Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’de gerçekleşmiş. Bu oran Güneydoğu Anadolu’ya gelince, yüzde 2.5’e yükseliyor. Doğu ve Güneydoğu’da ilk evliliklerini 18 yaşın altında gerçekleştirenlerin oranı yüzde 25’lere ulaşmış. Çoğu yerde kayıtlara intihar olarak geçen ancak aslında her biri ayrı cinayet olan ölümlerle de sonuçlanıyor.

15 yaş bitmeden

2003-2016 yılları arasında Türkiye’de 15 yaşını doldurmadan intihar eden bin 257 çocuk var. Bunların 684’ü kız, 573’ü oğlan çocuğu. İntihar vakalarında ilk sırayı 96 ölümle Van alıyor. Diyarbakır; 72, İstanbul; 65, Ağrı; 54, Şanlıurfa; 51, Muş; 48 ve Konya; 43 intihar vakasıyla Van’ı takip etmiş.

Kayıt dışı

Ne yazık ki, intihar vakalarının dağılımını incelediğimizde, 18 yaş altında meydana gelen ölümlerin, bir iki istisna hariç, genellikle küçük yaşta zorla evlendirmelerin yaygın olduğu bölgelerde olduğunu görüyoruz. Üstelik bu evliliklerin, haliyle, kayıt dışı olduğunu da biliyoruz.