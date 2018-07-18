CHP'li ilçe başkanına 15 Temmuz soruşturması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz hakkında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 2. yıl dönümünde yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı. Paylaşıma tepki gösteren AKP'li ilçe yöneticileri, Yılmaz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Oda Tv'nin haberine göre, CHP İlçe Başkanı Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. AKP Gebze İlçe Başkanlığı, 15 Temmuz'un 'senaryo olduğunu' savunan paylaşımlara tepki göstererek suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı, suç duyurusu üzerine Yılmaz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan soruşturma başlattı.

Yılmaz'ın Twitter hesabından kaldırdığı paylaşımlar şöyleydi:

-15 Temmuz yazılmış bir senaryodur.

-15 Temmuz senaryosu önceden yazılmış 20 Temmuz sivil darbenin alt yapısıydı.

-Biz kahramanlıkları destanları dış güçlere ve emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşında oluşurduk. Sizin 15 Temmuzunuz sizin olsun, tanımıyoruz.