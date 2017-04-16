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CHP'li ilçe başkanı ve yardımcısı darp edildi

Kaymakam, AKP İlçe Başkanı Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Haşimi, olayın ardından hastaneye giderek, geçmiş olsun dileklerini iletti

16 Nisan 2017 19:08

Şanlıurfa'da, CHP Viranşehir İlçe Başkanı Remzi Taylan ile yardımcısı Mustafa Aslan darp edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Emiroğlu Mahallesi'ndeki Fethullah Bayram İlkokulu'nda oy kullanmaya giden Remzi Taylan ve yardımcısı Mustafa Aslan ile bazı vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda Taylan ve Aslan, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.

Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Taylan ve Aslan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcısı Arslan Çiftçi, AKP İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Yasin Haşimi, olayın ardından hastaneye giderek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediye Başkan Yardımcısı Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını belirterek, "Millet olarak kenetlenmemiz gereken bir günde böyle üzücü bir olayın yaşanması hepimizi üzdü" dedi.

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