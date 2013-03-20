CHP'li ilahiyatçıdan 'ayrımcı' imama tepki

Hülya Karabağlı/Ankara

Yalova- Bursa karayolunda önceki gece meydana gelen kazada Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Sıla Daşdemir ve Buse Karakurum hayatını kaybetti. Cenazelerin araca konulmasından sonra dua eden hastanedeki din görevlisi Ahmet Yavuz, ailelerin çocuklarını uzak şehirlere okuması için gönderdiğini söyledikten sonra, kötü alışkanlıklardan uzak durulması uyarısını yaptı. Cenazeye katılan öğrencilerin arkadaşları, acılı aileler büyük tepki gösterinde din görevlisi dua edemeden konuşmasını kesmek zorunda kaldı. Tepkiler artınca din görevlisi kalabalıktan uzaklaştırıldı.

Orhangazi Devlet Hastanesi morgundan iki kız öğrencinin cenazesinin alınışındaki imam Ahmet Yavuz’un tepkilerle susturulan sözlerine CHP’li İhsan Özkes, “Kabul edilemez bir insanlık ayıbı” derken, Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, “Ayrımcılık gaddar yüzüyle ortaya çıkıyor.Erkek olsaydı böyle olmazdı”dedi.

CHP’nin ilahiyatçı İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Orhangazi’de iki kız öğrencinin cenazesinin hastane morgunda alınışı sırasında ahlak sorgulaması konuşmasıyla acılı ailelerinde büyük tepki gösterdiği Orhangazi Devlet Hastanesi imamı Ahmet Yavuz’la ilgili “ kan dondurucu bir davranış. Kabul edilemez bir insanlık ayıbıdır” dedi. Hiçbir din görevlisinin böyle fütursuzca konuşma hakkı ve yetkisi olmadığına dikkat çeken Özkes, imamın hemen görevden alınmasını istedi. CHP’li Özkes, konuyla ilgili haberleri televizyondan izlerken büyük bir şaşkınlık geçirdiğini anlattı ve şöyle değerlendirdi:

‘Masum öğrencileri suçlarcasına konuşma yapıyor’



"İki kızcağız hayatını kaybetmiş bir trafik kazasında acılı aileler var. Babaların, annelerin, kardeşlerin yürekleri yanıyor bir şok yaşanıyor o anda.,

İnsanlar varlıklarını kaybetmişler anlatılmaz acı içerisindeler. O hengamede din görevlisi imam öğrencilerin ahlaki durumlarla ilgili konuşmalar yapıyor. İnsanlar şaşırmış durumda. Gerçekten kan dondurucu bir olay, bir imamın, insanların bu durumlarını, haleti ruhiyelerini çok iyi bilmesi, teselli etmesi gerekirken, kız çocuklarını, masum öğrencileri adeta suçlarcasına ayıplarcasına konuşma yapıyor. Bu kabul edilemez bir insanlık ayıbıdır. Bu kişi hangi kuruma bağlı ise, Diyanet mi hastane mi belediye mi bilmiyorum. Derhal hakkında işlem yapılmalı. Bu din görevlisi asla ve asla görevine devam ettirilmemeli ve bu görevden hemen alınmalı"

‘Cenazede ayrımcılık, ötekileştirme cinsiyet ayrımcılığı’



CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, T24’e, seçim bölgesinde yaşanan olayla ilgili çok yakından ilgilendiğini söyledi ve Diyanet’ten sorumlu bakan Bekir Bozdağ’ sorular yönelteceklerine dikkat çekti. ‘Benzerlerini engellemek için hizmet içi eğitimi de bakana soracağız” dedi.



‘Erkek olsaydı bu muamele yapılmazdı’

Erdemir, imamın tutumunu ‘utanç verici ve aşağılayıcı’ diye nitelendirirken, en can alıcı soruyu gündeme taşıyor: İnanılmaz derecede rencide edici bir cinsiyet ayrımcılığı var. Erkek cenaze olsa, böyle olmazdı. Ayrımcılık gaddar yüzüyle ortaya çıkıyor.