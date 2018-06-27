CHP'li İl Başkanı: Kılıçdaroğlu'nun kısa sürede görevi İnce'ye devretmesini umuyoruz

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin parti tabanında yeni bir umut yarattığını söyledi. Balaban, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Seçim sürecinde gayet iyi hamleler yaptık. Ama bu görevi de Sayın Muharrem İnce'ye kısa sürede devretmesini umuyoruz" dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, parti binasında CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin İşnel ve parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Manisa'da 3 olan milletvekili sayılarını koruduklarını, ancak partilerinin oy oranında 2015 Kasım seçimlerine göre yüzde 2,5'luk düşüş yaşandığını belirtti.

"Görevi Muharrem İnce'ye devretmesini umuyoruz"

24 Haziran seçiminde partilerinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP'nin tabanında ve Türkiye'de bir umut ışığı yarattığının dile getiren Balaban, "CHP, bu seçimde istediğini elde edemese de bir Muharrem İnce gerçeği ortaya çıktı. Hem Manisa'da, hem CHP tabanında ve örgütlerinde, hem de Türkiye'de bu seçimin en başarılı isimlerinden biri ve birincisi Muharrem İnce'dir. 3-4 Şubat'taki kurultayda Kemal Bey'e oy vermiş bir il başkanı olarak bunu söylüyorum. Bundan sonra Muharrem İnce Türkiye'de umut olmaya devam edecektir. Muharrem İnce, geleceğin cumhurbaşkanıdır. Bizler Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Seçim sürecinde gayet iyi hamleler yaptık. Ama bu görevi de Sayın Muharrem İnce'ye kısa sürede devretmesini umuyoruz. 30 Haziran'da ilçe başkanlarımız ile yapacağımız toplantıdan sonra daha net açıklamayı yapacağız. Bizler umutluyuz. Sayın Muharrem İnce umudu tüm Türkiye'yi kapsadı. Tabanı da kapsadı. Muharrem İnce ile birlikte Türkiye'de ve CHP'de yeni bir dönem başlayacak" dedi.



Açıklamasında partililere de çağırıda bulunan Balaban, eleştirilerin yapılmasını, ancak bunun hakarete varmadan, saygı sınırlarını aşmadan yapılmasını istedi. (DHA)